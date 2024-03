Zomrel Eugen Šváb, významný slovenský swingový spevák

Začínal v košickom PKO

2.3.2024 (SITA.sk) - Na sklonku februára tohto roka zomrel slovenský swingový spevák Eugen Šváb. O jeho úmrtí informoval redaktor RTVS Martin Jurčo , uviedol, že Šváb zomrel v Kolíne nad Rýnom.Spevák a hudobník sa narodil 26. novembra v roku 1934. Bol rodákom z Gelnice, no už keď bol dieťa, s rodinou sa presťahovali do Košíc. Eugen začínal s hudbou v školskom orchestri.Vyštudoval na Strednej priemyselnej škole v Košiciach a neskôr pracoval v oddelení konštrukcie vo Východoslovenských strojárňach, závod Košice.„Ako spevák začínal v Košiciach v tamojšej sále PKO na rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré sa neskôr presunuli do športovej haly. Už ako stredoškolák bol aktívny ako hudobník aj v zoskupení Juraja Szabadosa, ktorý hral na čajoch o piatej na pôde vtedajšej vysokej škole technickej," priblížil Jurčo.Šváb vystupoval i v ďalších, najmä kaviarenských produkciách v Košiciach, v 60. rokoch napríklad v kaviarni Slávia. V zoskupení hrával a spieval s ďalšími dobovými košickými interpretmi, napríklad Laurou Klčovou, Evou Sepešiovou či Helenou Okresovou.„V tom čase Eugen Šváb vyhral aj jednu zo speváckych súťaží a postúpil na podobné podujatie na celoštátnej úrovni v Jihlave. Ohlasy jeho speváckych aktivít v Košiciach ho posunuli aj do televízie, do vtedajšej populárnej pesničkovej súťaže Malá televízna hitparáda, kde sa prezentovali slovenské verzie zahraničných hitov," dodal Jurčo.Eugen Šváb po auguste 1968 odišiel do Fínska, neskôr do Nemecka, kde pracoval v automobilke Ford, na vývojovom oddelení, v dôsledku čoho sa ale nemohol výraznejšie venovať hudobníckym aktivitám. Na Slovensko sa vrátil po novembri 1989.„Predstavil sa ako hosť na súťaži Košický zlatý poklad a pripravil nové nahrávky. Na začiatku 90. rokov sa predstavil aj v TV pesničkovej súťaži Repete. Neskôr postupne s Orchestrom Pavla Zajáčka a ďalšími telesami vzniklo niekoľko albumov: Chcem mať viac, Farebný kolotoč, Hudba a vášeň a ďalšie," vymenúva Jurčo.Dodal, že Šváb sa zameriaval najmä na oblasť swingovej hudby a uplatnil sa i ako autor textov. „Najväčší ohlas mal album Farebný kolotoč nahrávaný v štúdiách Slovenského rozhlasu a vydavateľstva Opus," doplnil Jurčo.Eugen Šváb účinkoval na koncertoch až do vysokého veku a venoval sa tiež výchove mladých interpretov, ako sú napríklad Karolína Majerníková či Ladíslava Maníčková. Bol tiež autorom biografickej knihy „Nič nie je náhodou".