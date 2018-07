Sloboda zvierat počas 25 rokov existencie pomohla 38.000 zvieratám

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. júla (TASR) – Sloboda zvierat v týchto dňoch oslavuje 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravili v sobotu popoludní zamestnanci bratislavského útulku pre návštevníkov akciu, počas ktorej môžu psov nielen venčiť, ale zúčastniť sa aj niektorej z pripravených aktivít.povedala pre TASR Kristína Devínska z oddelenia kampaní Slobody zvierat. Okrem toho sa návštevníci podujatia môžu dozvedieť viac informácií o Slobode zvierat, zapojiť sa do tomboly, či pozrieť si premietanie, ktoré približuje hospodárske zvieratá.uviedla Devínska. V bratislavskom útulku sa nachádza v súčasnosti zhruba 210 psov, pričom kapacita je okolo 300 miest.priblížila. Zároveň zhrnula, že za 25 rokov existencie pomohla Sloboda zvierat približne 38.000 zvieratám.Okrem psov sa v útulku nachádzajú aj mačky.povedala Devínska s tým, že pre mačky, ktoré žijú na ulici, je kastrácia najlepšia forma prežitia. Podľa nej majú tieto zvieratá ťažký život a od narodenia musia bojovať o prežitie a je to o to ťažšie, keď majú stále mláďatá, o ktoré sa musia starať.