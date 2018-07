Video: V Libanone patrolujú policajtky s holými nohami, krok starostu vyvolal plamenité diskusie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 7. júla (WebNoviny.sk) - Starosta libanonského mesta Brummana sa rozhodol pre krok, ktorý je na Blízkom východe pomerne nezvyčajný. Do ulíc mesta nasadil dopravné policajtky so špeciálnymi uniformami, ktorých súčasťou sú krátke nohavice nad kolená.Hoci Libanon je otvorenejšia krajina ako niektoré štáty s ním susediace, ani tu sa tento nápad nepozdáva každému. Na internete policajtky s odhalenými nohami vyvolávajú plamenisté diskusie. Starosta Brummany Pierre Aškar má však vo veci jasno: "Je to pekné. A ľudia majú radi pekné veci. Chcete, aby boli škaredé?" argumentuje.Objavili sa aj názory, že starostov prístup je sexistický, keďže policajti-muži krátke nohavice nemajú. V krajine ako Libanon však celá situácia spôsobuje nepokojné chvíle najmä zástancom konzervatívnych názorov. "Podľa môjho názoru je to absolútne nevhodné," vyjadrila sa pre BBC mladá šoférka v centre Brumammy."Všetko na svete sa mení," trvá ale starosta na svojom. "Kedysi bolo neslušné aj to, keď ženy nosili rifle. Ženy sú slobodné, toto je slobodná krajina," odkázal všetkým neprajníkom.