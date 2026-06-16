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Sloneek získal 5,2 milióna, vyvíja AI partnera pre HR tímy


Tagy: AI PR Startup

Slovenský startup Sloneek uzatvára nové kolo financovania s investíciou 5,2 milióna eur od fondu Orbit Capital a VFF. Pôvodný cieľ sa podarilo výrazne prekročiť. Slovenský startup má ambíciu rigidné ...



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1_title_sloneek_management_full 676x451 16.6.2026 (SITA.sk) - Slovenský startup Sloneek uzatvára nové kolo financovania s investíciou 5,2 milióna eur od fondu Orbit Capital a VFF.


Pôvodný cieľ sa podarilo výrazne prekročiť. Slovenský startup má ambíciu rigidné HR aplikácie nahradiť agentic AI, ovládať pôjde aj hlasom.

"Sloneek má produkt hlboko zakorenený v prostredí malých a stredných podnikov. Zaujala nás rýchlosť, s akou uvádza nové AI nástroje, aj nákladová disciplína a obchodná trakcia," hovorí Vít Javůrek z Orbit Capital.

Sloneek už dnes pokrýva celý zamestnanecký cyklus vrátane náboru, onboardingu, správy dochádzky, výkonu, kompetenčných matíc alebo prípravy podkladov pre mzdové účtovníctvo a offboarding. Vďaka rozsiahlemu systému integrácií nemusia firmy platiť za viacero nástrojov.

Investícia tiež urýchli rozvoj vlajkovej AI funkcie Sloneek Intelligence, ktorá už čoskoro ušetrí až 90 % rutinnej HR agendy. Platforma sa stane prvým HRIS systémom ovládateľným hlasom alebo písanými príkazmi – ⁠⁠⁠⁠⁠⁠prirodzene, ako komunikácia s ľudským kolegom. Vďaka rozsiahlym zamestnaneckým dátam poslúži aj ako strategický poradca pri riadení talentov, plánovaní náboru či sledovaní výkonu tímov.

"Naším cieľom nie je nahradiť personalistov, ale dať im ten najmocnejší nástroj, aký si vedia predstaviť. Za pár rokov nikto nebude vnímať Sloneek ako aplikáciu,ale ako partnera, ktorý je všade, kde je potrebný. Prirodzene integrovaný do ostatných AI riešení firmy, od financií po marketing," hovorí Filip Lukáč, CEO Sloneek.

Sloneek dnes využíva viac ako 500 klientov v 25 krajinách, ktorí s jeho pomocou spravujú HR procesy pre takmer 50-tisíc zamestnancov. ARR dosahuje 2,5 milióna eur a za posledný rok sa viac ako zdvojnásobilo. Investícia smeruje aj na expanziu do Poľska a Veľkej Británie, kde startup vybuduje lokálne obchodné tímy.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Sloneek získal 5,2 milióna, vyvíja AI partnera pre HR tímy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: AI PR Startup
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