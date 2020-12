Slováci a Google služby: Výsledky prieskumu prekvapili

V nových modeloch ich nahrádza vlastným riešením - mobilnými službami Huawei v čele s obchodom AppGallery. Na otázku, ako veľmi sú Google služby dôležité pre slovenských používateľov, dáva odpovede prieskum, ktorý si nechal Huawei vypracovať.

Prieskum uskutočnila mediálna agentúra Wavemaker Slovakia v septembri 2020 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.

Najčastejšie používaný je Gmail

Zo služieb od Googlu je na Slovensku najčastejšie používaný Gmail - používa ho 39 % ľudí. Na druhom mieste sa umiestnili Google Mapy so 16 %, nasleduje obchod Play, ktorý používa 12 % opýtaných. Videoslužba Youtube sa umiestnila na šiestom mieste, používa ju 9 % respondentov prieskumu.

Huawei ponúka v rámci smartfónov s HMS (Huawei Mobile Services - mobilné služby Huawei, ktorými nahradil Google služby) plnohodnotné alternatívy ku všetkým vyššie spomenutým aplikáciám.

Majitelia e-mailového konta Gmail môžu bez problémov svoje maily prehliadať v natívnej e-mailovej aplikácii od Huawei, ktorá je v smartfónoch predinštalovaná.

V októbri predstavil Huawei službu Petal Maps, ktorá je alternatívou ku Google Mapám a je dostupná už aj na Slovensku. Už teraz sú však k dispozícii alternatívne navigácie - napríklad HERE WeGo či slovenský Sygic.

Obchod Play je v nových smartfónoch nahradený platformou AppGallery - ide o tretí najväčší obchod s aplikáciami na svete, ktorý stále rastie.

AppGallery tiež ponúka niekoľko alternatívnych prehliadačov videoobsahu z Youtube, ktoré oproti originálnej aplikácii prinášajú funkcie navyše. Napríklad obľúbený Youtube Vanced umožňuje prehrávanie videa na pozadí a prihlásenie sa do konta Google.

Youtube a Google Mapy alternatívne

Google Mapy aj Youtube je navyše možné bez problémov otvoriť na webovom prehliadači v akomkoľvek smartfóne Huawei.

Populárna videoplatforma Youtube sa najväčšej popularite teší medzi mladšou vekovou skupinou (16-25 rokov) - tá tvorí až 53 % najaktívnejších používateľov, ktorí si Youtube spustia niekoľkokrát za deň. Veková skupina 36-45 rokov spustí túto appku len v 23 percentách prípadov.

V prípade Youtube sa 59 % respondentov vyjadrilo, že by nemali problém použiť alternatívnu aplikáciu či webový prehliadač. Pri Google Mapách by použitie prehliadača či alternatívnej navigácie nevadilo 61 % opýtaných.

Chýbajúci Google Pay nezaváži

Ostatné služby od Googlu sú slovenskými používateľmi využívané v omnoho menšej miere. Google Drive využíva iba5 % opýtaných, Fotky Google 4 %, službu umožňujúcu platenie mobilom Google Pay používajú len 3 % respondentov.

„Aspoň raz týždenne využíva Google Pay štyridsať percent respondentov. Zistili sme tiež, že len 1 % opýtaných by si smartfón Huawei nekúpilo kvôli absencii Google Pay,” približuje analytička Romana Šipoldová z agentúry Wavemaker Slovakia.

Huawei by si znova kúpili takmer tri štvrtiny zákazníkov

Prieskum sa dotkol aj nových HMS smartfónov Huawei - teda tých, v ktorých sú Google služby nahradené vlastnou alternatívou výrobcu. Obchod AppGallery, napriek pomerne krátkej dobe globálnej existencie, pozná 25 % respondentov.

Až 71 % používateľov zariadení od Huawei by si značku vybralo opäť bez dodatočných podmienok. Len pre 15 % predstavuje absencia Google služieb neprekonateľnú prekážku. Na otázku, či by v prípade, že by do nového smartfónu nevedeli stiahnuť svoju obľúbenú aplikáciu, telefón vrátili či reklamovali, odpovedalo kladne iba 6 % respondentov.

Huawei AppGallery za posledný rok prešiel veľký kus cesty, čo sa týka dostupnosti aplikácií od lokálnych vývojárov. Aktuálne sú v ňom dostupné aplikácie všetkých veľkých slovenských bánk, nechýbajú prepravné či navigačné aplikácie, rovnako ako appky mobilných operátorov a populárne herné tituly. Slovenský tím Huawei neustále pracuje na rozširovaní portfólia a budúci rok ich bude ešte viac.