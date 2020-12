Slováci budú mať po príchode do Rakúska povinnú karanténu, platia aj výnimky

Desať štátov bez povinnej karantény

Výnimka pre pendlerov

17.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slováci cestujúci do Rakúska musia od soboty 19. decembra absolvovať desaťdňovú karanténu. Predpokladaná platnosť tohto nariadenia je výhľadovo do 10. januára 2021. Povinnú karanténu možno predčasne ukončiť najskôr piaty deň po vstupe do Rakúska na základe preukázania sa negatívnym COVID-19 testom (PCR testom alebo aj antigénovým testom).Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.„Nová vyhláška zavádza v princípe povinnosť desaťdňovej karantény pre cestujúcich vstupujúcich na územie Rakúska z takmer všetkých krajín, vrátane Slovenska,“ vysvetľuje rezort diplomacie. Z povinnosti karantény je vyňatých desať štátov: Austrália, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Nový Zéland, Nórsko, Južná Kórea, Uruguaj a Vatikán.Výnimka z povinnej karantény, ale za podmienky preukázania sa pri vstupe do Rakúska negatívnym COVID-19 testom, ktorý nie je starší ako 72 hodín (PCR-test alebo antigénový test), sa vzťahuje na opatrovateľov, ktorí pracujú v 24-hodinových turnusoch v rodinách (teda mimo pendlujúcich za prácou v zariadeniach, kde sú zamestnaní, pravidelne sem dochádzajú na dennej báze a kde sú pravidelne automaticky testovaní), sezónnych pracovníkov a osoby vstupujúce do Rakúska z dôvodu neodkladných medicínskych výkonov a ošetrenia v doprovode jednej sprevádzajúcej osoby.Z ustanovenia o povinnej karanténe a zároveň aj z povinnosti preukázať sa negatívnym COVID-19 testom, nie starším ako 72 hodín sú úplne vyňatí pendleri (pracovníci, ktorí pravidelne dochádzajú za prácou zo SR do Rakúska), pendleri za účelom účasti na prezenčnej forme vyučovania na vysokých školách a univerzitách, pendleri z rodinných dôvodov či z dôvodu návštevy životného partnera.Ďalej pod výnimku spadajú ľudia tranzitujúci cez Rakúsko pod podmienkou, že cesta bude uskutočnená bez nevyhnutných zastavení.