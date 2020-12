Španielski poslanci schválili návrh na legalizáciu eutanázie, posledné slovo bude mať senát

Proces môže trvať viac ako mesiac

Žiadosti musí schváliť dozorná rada

17.12.2020 (Webnoviny.sk) - Dolná komora španielskeho parlamentu vo štvrtok schválila návrh zákona, ktorý povoľuje samovraždu asistovanú lekárom a eutanáziu pre dlho trpiacich pacientov s neliečiteľnými chorobami alebo neúnosnými trvalými problémami.Návrh, ktorý odobrila vládna ľavicová koalícia, prešiel v pomere hlasov 198 k 138. Konzervatívna Ľudová strana a krajne pravicová strana Vox hlasovali proti.Návrh zákona musí ešte schváliť Senát, pričom sa predpokladá, že sa tak stane. Do platnosti by mal vstúpiť až tri mesiace po jeho zverejnení vo vládnom vestníku."Nemôžeme ako spoločnosť zostať ľahostajní tvárou v tvár neznesiteľnej bolesti, ktorou trpia mnohí ľudia," povedal poslancom minister zdravotníctva Salvador Illa. Medzičasom pred budovou dolnej komory parlamentu stála malá skupina ľudí, ktorí na protest mávali vlajkami s čiernymi lebkami a skríženými hnátmi. Skupiny, ktoré navrhovanú legislatívu podporujú, oznámili zhromaždenia v mestách po celej krajine, aby oslávili prijatie zákona.Navrhovaný zákon umožní verejným i súkromným zdravotníckym pracovníkom pomáhať pacientom, ktorí prejavia svoje želanie zomrieť, a nie trpieť "závažnou a nevyliečiteľnou chorobou" alebo "oslabujúcim a chronickým ochorením", ktoré daná osoba považuje za "neúnosné". Pacienti o to musia požiadať pri štyroch rôznych príležitostiach, počas procesu, ktorý môže trvať viac ako mesiac. Prvé dve žiadosti musia byť písomné a podané s dvojtýždňovým odstupom. Po tretí raz musí pacient potvrdiť svoje rozhodnutie po konzultácii s lekárom a po štvrtý raz pred tým, ako podstúpi procedúru, ktorá ukončí jeho život.Na celý proces musí pritom dohliadať zdravotnícky tím vedený lekárom a ďalším doktorom, ktorý bude pôsobiť ako externý poradca. Žiadosti pacientov musí v každom regióne schváliť dozorná rada. Osoba, ktorá žiada o uplatnenie svojho práva na smrť, musí byť španielskym občanom alebo rezidentom v dospelom veku a musí byť schopná robiť racionálne rozhodnutia. Zdravotníci budú môcť odmietnuť zúčastniť sa na procese na základe viery.Španielsko nasleduje kroky jeho suseda Portugalska, ktorého parlament schválil podobné návrhy vo februári. Dané návrhy sa zatiaľ nestali zákonmi a mohli by čeliť odporu od portugalského prezidenta, poukazuje agentúra AP. Eutanázia je legálna v Belgicku, Kanade, Kolumbii, Luxembursku, Holandsku a Švajčiarsku. Niektoré americké štáty povoľujú samovraždu asistovanú lekárom.