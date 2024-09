Superpočítač zhodnotil šance Slovana Bratislava v Lige majstrov, poskytol viaceré prognózy a zaujímavé čísla

Favorit na celkový triumf

Najľahší žreb má Celtic

13.9.2024 (SITA.sk) - Už v utorok to konečne vypukne. Začne sa hlavná časť futbalovej Ligy majstrov 2024/2025 , ktorej súčasťou bude po dlhých rokoch i slovenský zástupca - ŠK Slovan Bratislava V rámci „zreformovaného“ európskeho pohára číslo jeden sa dovedna 36 klubov vydá na najdlhšiu a najkľukatejšiu cestu v dejinách LM, aby bojovali o to, kto 31. mája 2025 v mníchovskej Allianz Arene zdvihne nad hlavu „ušatú trofej“ pre víťaza LM.Superpočítač spoločnosti Opta už tradične pred začiatkom hlavnej časti súťaže poskytol viaceré prognózy a zaujímavé štatistiky.Najväčším favoritom na celkový triumf je podľa superpočítača anglický klub Manchester City , ktorý má 25,3-percentnú šancu. Na druhom mieste medzi favoritmi figuruje španielsky obhajca trofeje Real Madrid (18,2 %), nasledujú Inter Miláno (10,9 %), Arsenal Londýn (6,3 %) a Bayer Leverkusen (5,4 %).Slovan Bratislava má podľa prognóz „nulovú“ šancu stať sa celkovým šampión či vôbec postúpiť do finále alebo semifinále. V prípade šancí na postup do štvrťfinále a osemfinále vyhodnotil superpočítač šance „belasých“ na úrovni 0,1 %, resp. 1,2 %, čo boli najnižšie čísla spomedzi všetkých účastníkov hlavnej časti LM.Opta vyhodnotila i náročnosť rozpisu jednotlivých zápasov u každého z 36 tímov. Podľa papierových predpokladov má najľahší žreb škótsky Celtic Glasgow , ktorý bude úvodným súperom bratislavského Slovana. Zápas sa uskutoční v stredu 18. septembra o 21.00 v glasgowskom Celtic Parku.Náročnosť rozpisu zápasu u Celticu Glasgow je najnižšia spomedzi všetkých tímov, a to 87,4. Druhý najnižší rating má nemecký Bayern Mníchov (87,7), ktorý bude posledným súperom Slovana v hlavnej časti. Na druhej strane, Slovan má siedmy najťažší žreb (91,0). Úplne najnáročnejší rozpis má podľa superpočítača Paríž Saint-Germain (92,4).