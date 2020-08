Slováci by mali zvažovať, komu dajú svoje peniaze. Transparency spustí mapu vlastníkov hotelov

Hotel Tatra rodiny Lexovcov

Etický rozmer nakupovania

28.8.2020 (Webnoviny.sk) - Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) plánuje spustiť mapu vlastníkov hotelov. Od Slovákov chce, aby zvažovali, komu dávajú svoje peniaze.Ako pripomína TIS vo svojom blogu, z korupcie v kauze dotácií bol nedávno obvinený Martin Kvietik zo Slavie Capital, ktorá vlastní hotel Albrecht v Bratislave.V izbe číslo osem hotela mal Kvietik prijímať úplatky a riešiť biznis s politikmi zo Slovenskej národnej strany (SNS) Z prania špinavých peňazí je v rovnakej kauze obvinený aj Norbert B., ktorý je spájaný s nitrianskym hotelom Zlatý kľúčik.Mimovládka spomína aj bratislavský hotel Tatra, ktorý vlastní rodina Lexovcov. Ivan L., predseda dozornej rady firmy vlastniacej hotel a bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) , stále čelí obžalobe v súvislosti s únosom Michala Kováča ml. „Nákup nehnuteľností, akými sú napríklad hotely, je vo svete obľúbeným spôsobom prania špinavých peňazí, respektíve investovania pochybne získaného bohatstva. Hotely či penzióny sú pre oligarchov formou statusu, ale aj vhodným miestom pre neformálne stretnutia pri robení biznisu,“ uvádza TIS.V poslednej dobe sa dostáva do popredia etický rozmer nakupovania, najmä pri zelených a ľudskoprávnych témach. Medzi kritériá by sa podľa TIS mohlo zaradiť aj vlastníctvo.Aj keď si uvedomuje, že zvažovanie „nezávadného” vlastníka nie je čiernobiele, každý môže podľa nej svojou troškou priložiť ruku k dielu.„Zďaleka nie sme ako spotrebitelia voči oligarchom takí bezradní, ako sa to môže na prvý pohľad zdať. Vo voľbách volíme politikov, aby štát lepšie zatočil s podvodníkmi. Medzi voľbami však máme stále možnosť voliť - tentokrát peniazmi. Zvažujme dobre, komu ich posunieme do vrecka,“ uzatvára mimovládka.