Tarkovič chce odskúšať všetkých hráčov, proti Fínsku chýba iba Suslov

Tréner slovenskej reprezentácie Štefan Tarkovič by mal mať v utorňajšom prípravnom stretnutí s Fínskom k dispozícii všetkých futbalistov okrem Tomáša Suslova. Ten sa zranil v piatkovom dueli v Nórsku (0:2) a nezasiahne do zápasu v španielskej Murcii (18.00 h). Tarkovič chce dať počas marcového asociačného termínu príležitosť všetkým nominovaným hráčom, zároveň však dúfa v lepší výkon i výsledok než v Osle.





Slováci si v tomto dvojzápase môžu odskúšať viacero variantov pred budúcim ročníkom Ligy národov. "Budem sa snažiť dať priestor všetkým hráčom, ktorých som nominoval, aby sme po zraze mali informácie, ktoré môžeme správne vyhodnotiť do Ligy národov a kvalifikácie majstrovstiev Európy. Verím, že nielen mentálne, ale aj fyzicky budeme dobre pripravení, realizačný tím odviedol dobrú robotu. Som rád, že je možnosť vidieť nových hráčov v zápasovom dianí. Je dôležité, aby sme na jednotlivých pozíciách dokázali vytvoriť konkurenciu," zdôraznil na pondelňajšej tlačovej konferencii Tarkovič, ktorý nebol spokojný s predchádzajúcim vystúpením: "Zápas v Nórsku nebol z našej strany dobrý, neprezentovali sme sa, tak ako sme chceli. Musíme ukázať, že reprezentácia je naša priorita. Máme príležitosť predviesť, že vieme hrať futbal a zvládnuť tlak zápasu, aj keď je len prípravný. Pôjdeme za víťazstvom."Tarkovič očakáva proti ďalšiemu severskému súperovi odlišné meranie síl: "Fíni majú iné mužstvo ako Nóri. Je tam veľmi veľa rozdielnych znakov, vyznávajú iný spôsob hry, iný spôsob obrany. Na tréningoch sme sa porozprávali, ako budeme tieto situácie riešiť. Pre mňa je podstatné, aby sme sa dokázali nastaviť, aj keď času na prípravu je veľmi málo."Práve proti Fínsku debutoval v najcennejšom drese stredopoliar Ondrej Duda - 18. novembra 2014 pod trénerským vedením Jána Kozáka zvíťazilo Slovensko v Žiline 2:1 gólmi Filipa Hološka a Mareka Hamšíka. Duda si rovnako ako tréner uvedomuje rezervy, ktoré odhalil súboj v Nórsku: "Hlavne sme sa nevyrovnali Nórom v agresivite, behavosti a efektivite v útočnej fáze. Zápas nebol pre oko diváka príliš zaujímavý. Mali sme šancu dať na 1:0, nakoniec to Nóri zlomili vo svoj prospech. Neboli sme dostatočne organizovaní, nekomunikovali sme, nebol to náš najlepší zápas. Teraz máme šancu dokázať, že máme na viac. Hráči aj realizačný tím vieme, že to tak je. Síce sú to prípravné zápasy, ale na medzinárodnej úrovni chcú všetci podať čo najlepší výkon. Sme zvyknutí hrať každé tri, štyri dni, takže to nemôže byť výhovorka, musíme byť nachystaní."