Peter Sagan dal o sebe vedieť v 2. etape pretekov Tirreno-Adriatico, víťazstvo si v špurte uchmatol Merlier

O druhom mieste rozhodol fotofiniš

Sagan je v bodovacej súťaži ôsmy

8.3.2022 - Slovenský cyklista Peter Sagan v drese francúzskeho tímu TotalEnergies útočil na víťazstvo v 2. etape pretekov Tirreno-Adriatico, ale napokon na neho zostalo štvrté miesto.Sagan predviedol dlhý šprint v závere 219 km dlhej zvlnenej etapy z Camaiore do Sovicille, keď sa vytiahol za dvojicou jazdcov z tímu Quick-Step-Alpha Vinyl, ale spoza zadného kolesa 32-ročného Slováka zaútočil Belgičan Tim Merlier a došpurtoval si po prvé víťazstvo v tejto sezóne.Jazdec tímu Alpecin-Fenix dosiahol víťazný čas 5:25:23 h a ako 29-ročný si pripísal devätnásty triumf profesionálnej kariéry, druhý na Pretekoch dvoch morí ako sa zvykne vravieť Tirrenu-Adriaticu.Fotofiniš rozhodol o druhom mieste Holanďana Olava Kooija (Jumbo-Visma) pred Austrálčanom Kadenom Grovesom (BikeExchange - Jayco)."Prvý cieľ na týchto pretekoch som už splnil. Najprv som však musel prežiť kopce, až potom som sa mohol sústrediť na záverečný šprint. Môj tím ma dostal do dobrej pozície a vyšlo mi to. Šprint bol však poriadne hektický. Formu som už mal aj predtým, ale do výsledku sa to premietlo až teraz," uviedol Tim Merlier podľa tlačovej správy talianskych organizátorov.Peter Sagan v minulosti v rozpätí šiestich rokov (2012 - 2017) vyhral na Tirreno-Adriatico sedem etáp a štyrikrát na týchto obľúbených pretekoch ovládol aj bodovaciu súťaž.Aktuálne mu patrí v celkovej klasifikácii 84. priečka s mankom 1:23 min na talianskeho lídra Filippa Gannu, ktorý vyhral úvodnú individuálnu časovku. V bodovacej súťaži je Sagan ôsmy so 7 bodmi, na čele je opäť Ganna s 12 bodmi.