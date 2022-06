Slováci majú šancu na reparát proti Kazachom, v zostave budú chýbať Škriniar a Weiss

Tréner hernú zmenu nečaká

Šanca na reparát

13.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia ukončí júnový cyklus pondelňajším štvrtým zápasom C-divízie Ligy národov proti Kazachstanu (16.00 h).V Trnave Slováci podľahli Kazachom 0:1, takže v Nur-Sultane musia triumfovať, aby si udržali reálnu šancu na postup do B-divízie a nemuseli sa spoliehať na zaváhania súperov.Po troch stretnutiach majú na konte šesť bodov a z druhého miesta tabuľky 3. skupiny strácajú na vedúcich Kazachov jeden bod."Je to behavé mužstvo, hrajúce priamočiary futbal. Hernú zmenu nečakám," uviedol na margo Kazachov reprezentačný tréner Samuel Slovák , citoval ho oficiálny web Slovenského futbalového zväzu. "Snažíme sa o víťazstvo vždy, lebo to chutí najviac. Ale uvidí sa v zápase a po zápase," doplnil nástupca nedávno prepusteného Štefana Tarkoviča k ambíciám svojich zverencov.Slováci absolvujú štyri zápasy za 11 dní a tiež veľa cestovania. "Model štyroch zápasov je náročný, ale musia sa s ním vyrovnať všetci. Nejaké malé šrámy tam sú, tie sa nevyhnú nikomu," povedal o vyťaženosti hráčov Slovák. V zostave mu okrem zraneného Milana Škriniara bude chýbať aj "vykartovaný" Vladimír Weiss , ktorý rozhodol o piatkovom triumfe nad Azerbajdžanom (1:0).Podľa slovenského kouča by mohol dostať šancu od začiatku duelu Matúš Bero , no konkrétne zmeny neuviedol. "Sú niektoré posty s otáznikmi, v princípe ich však nie je veľa. Každý z hráčov má svoje prednosti, ktoré je dobré využiť proti konkrétnemu súperovi, reprezentácia je o skĺbení týchto predností. Pochopiteľne, že rozmýšľame o tých kvalitách všetkých hráčov, ktoré by sa nám hodili a na súpera by platili," dodal Slovák. Ondrej Duda verí, že Slováci nadviažu na víťazstvo v Baku a podarí sa im vrátiť Kazachom domácu prehru: "Cenu víťazstva v Baku zhodnotí úspech v Nur-Sultane. Máme na to hráčov, sme tak nastavení. V Trnave rozhodol vlastne jeden detail. Ak by sme strelili platný gól, dopadlo by to inak. Teraz je tu šanca na reparát a ja verím tomuto nášmu mužstvu."Stretnutie v Nur-Sultane sa bude hrať na umelom trávniku. "Nemyslím si, že by bol umelý povrch výhodou pre domácich. Všetci budeme hrať na tom istom ihrisku. Aspoň nám to nebude skákať," myslí si Duda.