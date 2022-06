Tampa má po vyradení Rangers zálusk na tretí Stanleyho pohár v rade, Černák sa môže vyrovnať Hossovi

Finálová séria sa začne v Denveri

12.6.2022 (Webnoviny.sk) - Súpermi Colorada Avalanche vo finále play-off zámorskej NHL o Stanleyho pohár budú hokejisti obhajcu trofeje Tampy Bay Lightning Tím slovenského obrancu Erika Černáka v sobotňajšom šiestom súboji konferenčného finále zdolali New York Rangers 2:1, celú sériu ovládli 4:2 na zápasy a v tretíkrát bez prerušenia budú v záverečných bojoch profiligy.Predchádzajúce dve účasti premenili na zisk trofeje. Ak by organizácia z Floridy opäť obhájila celkové prvenstvo, prvýkrát po takmer štyroch dekádach by mala NHL rovnakého víťaza v troch ročníkoch za sebou.Doteraz naposledy to v rokoch 1980 až 1983 vyšlo New Yorku Islanders dokonca štyrikrát v rade. Finálová séria sa začne v noci zo stredy na štvrtok v Denveri, domove Avalanche.Postup Lightning zariadil kapitán Steven Stamkos , ktorý strelil oba góly svojho tímu. Najprv v 31. minúte otvoril skóre duelu a neskôr v 54. minúte poslal svoj tím opäť do jednogólového náskok po vyrovnaní z hokejky Franka Vantrana Slovenský bek Erik Černák v sobotu odohral 19:39 min a do štatistík si pripísal jednu strelu na bránku či šesť fyzických stretov.Ako druhý Slovák si zahrá finále play-off NHL tretíkrát za sebou, v minulosti sa to podarilo len Mariánovi Hossovi v rokoch 2008 až 2010. Práve on je jediný slovenský hokejista, ktorý získal Stanleyho pohár trikrát.Lightning v play-off NHL vyhrali už jedenásť sérií za sebou, ide o tretiu najdlhšiu šnúru v histórii profiligy. V minulosti ich až 19 nepoznali premožiteľa hráči New York Islanders (1980 - 1984) a 13 hokejisti Montrealu Canadiens (1976-1980)."Ešte sa nemôžeme obhliadať späť a pozerať sa na túto šnúru, pretože ešte máme pred sebou niekoľko zápasov. Stále nie sme na konci a máme istý cieľ. Môžem však povedať, že sme tu skvelá partia. Každý je dôležitou časťou tohto procesu. A tím je výnimočný aj tým, že nás nezaujíma, ako to vlastne funguje. Som veľmi hrdý na túto skupinu hráčov," povedal po postupe dvojgólový Stamkos podľa oficiálneho webu NHL. Pri jeho oboch presných zásahoch si asistenciu pripísal český hokejista Ondřej Palát Hokejistom New Yorku Rangers v sobotu u súpera nepomohlo ani 29 úspešných zákrokov ruského brankára Igora Šesťorkina "Neviem, čo mám povedať. Cítim sa tak prázdny. Nechceli sme, aby už bol koniec," zhodnotil za hostí útočníka Mika Zibanejad "Jazdci" mali šancu na druhé finále od roku 1994, v ktorom získal Stanleyho pohár. V roku 2014 sa vo finále predstavili proti Los Angeles Kings , no ťahali v ňom za kratší koniec.