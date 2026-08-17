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 24hod.sk    Šport

17. augusta 2026

Vingegaard sa rozhodol predčasne ukončiť sezónu. Sústredí sa už na rok 2027


Tagy: UCI World Tour

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard po zranení z Tour de France 2026 začal s tréningom neskôr a nevidí nádej, aby sa v blízkej dobe vrátil na špičkovú úroveň. Dvojnásobný víťaz slávnej Tour de ...



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spanish_vuelta_cycling_15854 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard po zranení z Tour de France 2026 začal s tréningom neskôr a nevidí nádej, aby sa v blízkej dobe vrátil na špičkovú úroveň.


Dvojnásobný víťaz slávnej Tour de France Dán Jonas Vingegaard už v tejto sezóne nepridá žiadny ďalší súťažný štart. Dvadsaťdeväťročný člen tímu Visma-Lease a bike sa totiž naďalej zotavuje zo zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel počas tohtoročnej edície TdF a ktorá mu znemožnila "dýchať na chrbát" Slovinca Tadeja Pogačara v boji o žltý dres.

Až do spomenutého júlového pádu mal dánsky jazdec úspešnú sezónu, vrcholom bol celkový triumf v máji na Gire d'Italia. "Po dlhom a intenzívnom pretekárskom období bol po Tour de France plánovaný čas na regeneráciu. Pre zranenie kľúčnej kosti bol môj návrat k tréningu oneskorený a nie je možné sa v blízkom období vrátiť na špičkovú úroveň. Sústredím sa na optimálnu prípravu na ciele pre sezónu 2027. O konkrétnych cieľoch budem v nasledujúcom období diskutovať s tímom," uviedol Vingegaard vo vyhlásení tímu na oficiálnom webe holandského zoskupenia.

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Vingegaard spadol v 15. etape tohtoročnej TdF v čase, keď bol v celkovej klasifikácii na druhej priečke za Pogačarom. Jeho pád nastal po tom, čo bol on i jeho tím podrobený dopingovej kontrole v skorých ranných hodinách.

Na rozdiel od Pogačara sa Vingegaard zriedka zúčastňuje na jednodňových klasikách a vynechá tohtoročné majstrovstvá sveta aj Európy. Vingegaardov triumf na Gire ho zaradil medzi iba ôsmich jazdcov v histórii, ktorí vyhrali všetky tri Grand Tours. Vlani ovládol Vueltu a Espaňa a na Tour de France triumfoval v rokoch 2022 a 2023.


Zdroj: SITA.sk - Vingegaard sa rozhodol predčasne ukončiť sezónu. Sústredí sa už na rok 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: UCI World Tour
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