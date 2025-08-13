|
13.8.2025
Meniny má Ľubomír
|Denník - Správy
13. augusta 2025
Progresívci by podľa prieskumu s náskokom porazili Smer-SD, Ficovi „kradne“ voličov hnutie Republika
Prvý augustový prieskum preferencií zaznamenáva prepad Smeru-SD a rast Progresívneho Slovenska (PS). Keby sa voľby konali ...
Zdieľať
13.8.2025 (SITA.sk) - Prvý augustový prieskum preferencií zaznamenáva prepad Smeru-SD a rast Progresívneho Slovenska (PS). Keby sa voľby konali začiatkom augusta, zvíťazilo by PS s podporou 23,9 percenta voličov. PS zaznamenalo súčasne najväčší medzimesačný nárast a polepšilo si tak o tri percentuálne body.
Za progresívcami by s väčším odskokom skončila strana Smer-SD, ktorá by získala 17,4 percenta voličských hlasov. Na treťom mieste by skončila Republika, ktorú by volilo 10,4 percenta respondentov. Agentúra NMS Market Research Slovakia ho robila od 6. do 10. augusta na vzorke 1 000 respondentov. Najnovší prieskum tak zachytáva júlovú politickú situáciu, v ktorej dominoval ostro kritizovaný tender na záchranky.
Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostala aj strana Hlas-SD (9,2 %), hnutie Slovensko (8,2 %), strana Sloboda a Solidarita (6,2 %) a Kresťanskodemokratické hnutie (6 %). Pred bránami parlamentu skončili Demokrati s podporou 4,5 percenta opýtaných, Maďarská aliancia s 3,7 percenta hlasov a Sme rodina s 3,4 percenta. Do parlamentu by sa nedostala ani koaličná Slovenská národná strana, ktorú by volilo 2,7 percenta voličov.
Progresívne Slovensko by zastupovalo v NR SR 44 poslancov, stranu Smer-SD 32 a hnutie Republika by malo v parlamente 19 zákonodarcov. Do poslaneckých lavíc by si sadlo aj 17 zástupcov strany Hlas-SD, 15 poslancov hnutia Slovensko, 12 poslancov by mala strana SaS a 11 KDH.
Z prieskumu tak vyplynulo, že keby sa voľby konali v prvej polovici augusta, strany súčasnej koalície by nezískali vládnu väčšinu, ani keby spolupracovali s hnutím Republika. Súčasné strany koalície Smer-SD a Hlas-SD by v parlamente dokopy získali 49 poslancov. Spolu s Republikou by to bolo 68 mandátov. Opozícia by potrebovala na zostavenie vlády spoluprácu všetkých opozičných strán, teda aj hnutia Slovensko. Súčasná opozícia, PS, hnutie Slovensko, SaS a KDH, by dokopy získala 82 mandátov.
Analytik NMS Mikuláš Hanes pre denník SME uviedol, že od Smeru-SD vo výraznejšej miere odchádzajú muži v strednom veku a prechádzajú k hnutiu Republika, ktorá má podľa analytika aktuálne pomerne luxusnú pozíciu.
„Nemusí vládu príliš kritizovať a ako mimoparlamentná strana, ktorá je Smeru-SD názorovo blízka (a čoraz bližšia), dokáže účinne oslovovať voličov, ktorí sú z krokov aktuálnej koalície sklamaní," dodal Hanes.
Kto by skončil pred bránami parlamentu?
Prechod k hnutiu Republika
