Slováci na dovolenkách najčastejšie trpia tráviacimi problémami alebo hnačkou

10.6.2024 (SITA.sk) -Akútna cestovateľská hnačka začína náhle a trvá krátko, obvykle pár dní. Hnačku môžu sprevádzať aj vysoké teploty, kŕče v bruchu spôsobené plynatosťou a nadúvaním. Väčšinou má infekčný pôvod spôsobený toxínmi, baktériami a vírusmi. "Akútna hnačka sa nesmie podceniť a mala by sa liečiť. Vo väčšine prípadov neznamená život ohrozujúci stav, ale môže viesť k významným stratám vody a minerálnych solí. Ide o prejav ochorenia tráviaceho systému a vďaka nej sa zbavuje škodlivín z čriev," hovorí gastroenterológ MUDr. Radovan Juríček.Približne 70 % nášho imunitného systému sa nachádza v našich črevách a preto je dôležité byť pri výbere liekov proti hnačke opatrní. Až polovica Slovákov sa pri výbere liekov proti hnačke pozerá na ich prírodný pôvod. Medzi jeden z nich patrí napr. prírodný čistený íl - diosmektit, práve pre jeho účinok, že hnačku nielen zastaví, ale aj lieči. V čreve na seba naviaže škodlivé látky, ktoré spôsobujú tráviace problémy. Hnačku zastaví a lieči jej príčinu bez ohľadu na pôvod, či už ide o diétnu chybu alebo infekciu. Diosmektit zároveň chráni sliznicu pred škodlivými látkami a infekciou, umožňuje jej rýchlejšie uzdravenie a obnovuje poškodenie sliznice čreva spôsobenej zápalom.Presne polovica opýtaných rieši hnačku len diétou, čo je však podľa odborníkov nedostačujúce. "Úprava stravy a pitného režimu je nevyhnutnou súčasťou liečby akútnej cestovateľskej hnačky. Užívané lieky nám pomôžu hnačku zastaviť a zbaviť sa príčiny hnačky, diéta a správny pitný režim pomôžu črevnej mikrobiote dostať sa späť do formy a odľahčia tráviaci systém pri rekonvalescencii," dodáva doktor Juríček. Straty tekutín a minerálov by sa mali kompenzovať pitím vhodných nápojov: voda, sladená voda, zeleninové vývary po malých množstvách. Strava by mala byť upravená tak, aby zbytočne nezaťažovala tráviaci systém, čiže konzumácia menších porcií s obsahom soli a cukrov (ryža, varená mrkva, banán a pod.).Ak má hnačka na dovolenke napriek liečbe a ďalším preventívnym opatreniam dlhší priebeh, prípadne je sprevádzaná vysokými horúčkami a ďalšími symptómami, je na mieste vyhľadať lekársku pomoc.Celoslovenský prieskum sa realizoval formou online dotazníka na vzorke 1298 ľudí vo veku 25-65 rokov v období 1.5. - 12.5.2024 agentúrou Neopublic.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.