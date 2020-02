Petra Vlhová predviedla v zjazde na trati Kandahar skvelú jazdu a získala ďalšie body vo Svetovom pohári

Regensburgová suverénne najrýchlejšia

Premiérové víťazstvo v zjazde si na svoje konto pripísala Nemka Viktoria Regensburgová. V domácom prostredí predviedla suverénne najrýchlejšiu jazdu, keď prišla do cieľa s časom 1:41,94 min a druhú Talianku Federicu Brignoneovú zdolala o 61 stotín sekundy. Na tretiu priečku sa dostala česká univerzálka Ester Ledecká.

Tridsaťročná Rebensburgová sa vydala na trať s číslom osem a na úvodných dvoch medzičasoch si držala minimálny náskok pred Brignoneovou. V technickejšej strednej časti zjazdovky sa výraznejšie vzdialila od súperiek a zvyšovala svoj odstup takmer na sekundu.

V závere síce mierne stratila, no napriek tomu potešila domácich priaznivcov víťazstvom. Skúsená Nemka triumfovala druhýkrát v aktuálnej sezóne, keď nadviazala na decembrový úspech zo super G v kanadskom Lake Louise. V kariére je to pre Rebensburgovú 19. víťazstvo vo Svetovom pohári.

Vlhovej chýbala väčšia rýchlosť

Vlhová štartovala so štrnástkou na hrudi a od začiatku strácala. Rodáčka z Liptovského Mikuláša nerobila chyby, ale v prudších pasážach jej chýbala väčšia rýchlosť.

V technických úsekoch naopak držala krok s najlepšími a aj vďaka tomu sa prebojovala do elitnej desiatky. V rýchlostných disciplínach sa jej to podarilo len tretíkrát v kariére. V bulharskom Bansku bola šiesta v zjazde aj v super G.

„Som celkom spokojná. Mohla som ísť aj trochu rýchlejšie, ale na prvýkrát je to v Ga-Pa dobré. V piatok v tréningu som nemala dobrý deň, potrebovala som sa do toho dostať. V sobotu bola lepšia podložka a to mi vyhovovalo. V technickej pasáži som bola medzi najlepšími, ale v rýchlych pasážach som strácala. Chýba mi ešte lepší sklz, aby som bola rýchlejšia,“ uviedla Vlhová v rozhovore pre RTVS.

V nedeľu sa v Ga-Pa ide super G

Vlhová už nie je úplný nováčik v rýchlostných disciplínach. Pred dvoma týždňami v bulharskom Bansku absolvovala tohtosezónnu súťažnú premiéru v kĺzavých disciplínach a tá dopadla nad očakávania.

Postupne obsadila v zjazde šiestu a jedenástu priečku a na záver bola v super G opäť šiesta. Troje preteky v rozpätí troch dní premenila na zisk 104 bodov do hodnotenia o veľký glóbus. Boli to jej prvé body v rýchlostných pretekoch SP v kariére.

Pred pretekmi v Bansku sa Vlhová predstavila v zjazde SP iba raz. Vo finále súťažného ročníka 2017/2018 vo švédskom Aare skončila v oklieštenej konkurencii bez nároku na body sedemnásta.

Okrem toho absolvovala už len kombinačný zjazd na majstrovstvách sveta v Aare 2019 (bola tam ôsma, pozn.) a dva zjazdy počas zimných olympijských hier v Pjongčangu 2018, v kombinačnom skončila trinásta a klasický nedokončila.

V nedeľu budú lyžiarky bojovať o body do Svetového pohára v super G so začiatkom o 11.15 h. V štartovej listine nebude chýbať ani Vlhová.

„Po zjazde potrebujem čo najlepšie zregenerovať. Po Bansku sú moje ambície v super G vysoké, chcem ísť na víťazstvo ako v každých pretekoch. Ak budem v najlepšej desiatke, budeme spokojní, ak to bude v najlepšej päťke, bude to super. Viem, že výkonnostne mám aj na pódium. Podstatné bude urobiť kvalitnú prehliadku trate, pretože nemáme k dispozícii tréning. Na dobré umiestnenie bude treba aj riskovať,“ doplnila 24-ročná Slovenka.