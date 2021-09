Zomrel bývalý francúzsky obranca Adams, po nevydarenej anestézii bol 39 rokov v kóme

Klub PSG vyjadril rodine sústrasť

Za tím PSG odohral dve sezóny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.9.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý obranca francúzskej futbalovej reprezentácie a Paríž Saint-Germain Jean-Pierre Adams zomrel vo veku 73 rokov. Na tom by nebolo nič zvláštne, pokiaľ by 39 rokov nestrávil bez známok života v kóme.O Adamsa sa od marca 1982 starala jeho obetavá manželka Bernadette v ich dome v juhofrancúzskom meste Nimes. Do kómy upadol vinou lekárov, ktorí mu nesprávne aplikovali anestéziu pred operáciou zraneného kolena.Slávny parížsky klub PSG, ktorého dres si aktuálne oblieka útočný trojzáprah snov Neymar Messi , Adamsovi zložil poklonu a na sociálnych sieťach ho nazval "slávnym staršinom"."Jeho radosť zo života, charizma a skúsenosti vzbudzujú rešpekt. Vyjadrujeme sústrasť jeho rodine a blízkym, ”uvádza sa v tlačovej správe Parížanov.Adams bol rodák zo Senegalu, ale už ako malý chlapec opustil svoju africkú krajinu, aby sa v Európe mohol venovať svojej vášni - futbalu. Počas kariéry odohral 98 zápasov v Nimes, ďalších 150 pridal v Nice a ako stredný obranca strelil spolu 27 gólov. Od roku 1977 pôsobil dve sezóny v tíme PSG.V reprezentačnom drese až do svojho osudového zranenia stihol odohrať 22 zápasov v rokoch 1972 - 1976. V tíme "Les Bleus" utvoril stopérsku dvojicu so slávnejším Mariusom Trésorom. Naposledy reprezentoval v roku 1976 proti Dánsku.