Čerešňák verí v lepšiu budúcnosť: Už len udržať hernú stratégiu

Slovenskí hokejisti sa po roku opäť prebojovali do štvrťfinále na svetovom šampionáte, ale znovu v ňom neuspeli. Vlani v Rige podľahli USA 1:6, proti domácim Fínom v Tampere odohrali vyrovnanejšiu partiu. Výber "Suomi" sa však dokázal vyhrabať z nepriaznivého stavu 0:2 a napokon oslavoval triumf 4:2.





"Mrzí nás to, chceli sme ísť ďalej. Ale hrali sme dobre, nikto nečakal, že to bude taká vyrovnaná partia. Škoda, že sme to nedokázali viac zdramatizovať. Ale štart sme mali fantastický. Napokon sme to nezvládli, škoda," povedal po zápase obranca Peter Čerešňák.Fíni začali hrať po prvej tretine lepšie v ofenzíve, ale pritom naďalej pozorne bránili stredné pásmo. "Dali viac gólov, takže asi vyhrali zaslúžene. Ale čím viac sme spolu boli, čím viac zápasov sme hrali, tým sme si viac rozumeli. V zápase sme boli všade, Fíni mali problémy. Aj oni vedeli zatlačiť, ale bolo to vyrovnané. Žiaľ, so smutným koncom pre nás," dodal.Podľa skúseného hokejistu sa slovenský národný tím dostáva na dobrú koľaj. V mužstve bolo veľa mladých hráčov, ktorí sa nestratili a majú pred sebou úspešnú budúcnosť. Čerešňák uviedol, že postup do štvrťfinále by Slováci mali dosahovať častejšie. "Jedna vec je herný prejav na ľade, druhá výsledky. Hlavné je, aby to bavilo nás a ľudí. Ale ideme dobrým smerom. Už len udržať podobnú hernú stratégiu a myslím si, že to bude dobré. Za uplynulé roky sme sa nedostali veľakrát do vyraďovačky, ale ak postúpime, snažíme sa dať do toho všetko. Každý chcel ísť ďalej aj teraz, motivácia bola veľká. Mrzí nás to."Slovenský obranca tiež pochválil aj kabínu, kde bol jeden z lídrov aj s Tomášom Tatarom: "Vždy, keď sa zídeme, partia je dobrá. Bez toho to nejde. Mali sme teraz kopu mladých hráčov. Zapadli skvele, každý si v kabíne našiel svoje miesto."