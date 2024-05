Ramsay je hrdý na tím, rozhodnutie o budúcnosti urobí neskôr

Tréner Craig Ramsay hovoril po štvrťfinálovej prehre Slovenska o sklamaní, no zároveň aj o hrdosti na svoj tím. Ten sa pod jeho vedením ani šiestykrát nedostal do semifinále MS, keď vo štvrťfinále podľahol Kanade 3:6.





"Možno nám v tom zápase chýbali aj skúsenosti, no bolo to hlavne o detailoch a riešení situácií," zhodnotil Ramsay. Duel s Kanadou sa pre jeho zverencov od úvodu vyvíjal nepriaznivo, keď od 5. minúty prehrávali 0:2. Manko na rozbehnutého súpera už nedokázali zmazať. "Nebol to taký zápas, aký sme očakávali. Na nášho brankára bol veľký tlak. Nevyužili sme naše šance skórovať. V druhej tretine som veril, že sme späť. Stále sme však nepremieňali veľa šancí. Mali sme tam niekoľko protiútokov, ktoré sme nezakončili strelou," hľadal príčiny prehry kouč Slovákov.Kanadský tím, ktorý vstúpil do štvrťfinále po prvenstve v základne A-skupine, potvrdil rolu favorita. Na ceste za obhajobou zlata prestrieľal Slovákov 43:21. "Musíme si uvedomiť, že sú to skvelí hráči. Aby ste proti nim zvíťazili, musíte hrať naozaj jednoducho," skonštatoval Ramsay, ktorý pri otázke o spokojnosti v súvislosti so splnením základného cieľa, ktorým bolo štvrťfinále, poznamenal: "Nie, hlavný cieľ je vždy všetko vyhrať. Sme, samozrejme, radi, že sme hrali vo štvrťfinále proti Kanade a mohli ukázať, čo dokážeme. Dúfali sme v lepší výsledok, no na hráčov som hrdý. Vynaložili veľa úsilia. Samozrejme, že po prehre sme sklamaní a niektorí aj nahnevaní."V kľúčovom zápase šampionátu nemal k dispozícii útočníka Martina Pospíšila, ktorý bol v základnej skupine jeden z lídrov tímu, no v predošlom zápase so Švédskom sa zranil a turnaj sa pre neho predčasne skončil. "Bola to pre nás veľká strata, pretože hral naozaj dobre. Ale nevyhovárame sa," zdôraznil kormidelník, ktorému sa čoskoro skončí zmluva pri slovenskom tíme, ktorú predĺžil v júni 2023. K svojej budúcnosti pri národnom tíme sa bezprostredne po štvrťfinále nechcel vyjadriť: "Nikdy nerobím závažné rozhodnutia, pokiaľ som v emóciách. Uvidíme."