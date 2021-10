Slováci očakávajú od zamestnávateľa flexibilitu, každý deň chodí do práce iba štvrtina

Budovanie vzťahov na pracovisku

Zamestnanci sú produktívnejší

16.10.2021 (Webnoviny.sk) - Každý deň chodí do práce len 26 percent Slovákov. Ako ďalej vyplýva z prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE, takmer polovica opýtaných tvrdí, že sa oproti minulému roku cítia menej vyčerpane a naučili sa oddeliť pracovný čas od toho osobného. Každý druhý opýtaný Slovák sa zároveň vyjadril, že vo firme ostane vtedy, ak im zamestnávateľ poskytne viac flexibility.„Pandémia koronavírusu nám ukázala, že hybridná forma práca je uplatniteľná prakticky vo všetkých typoch spoločností,“ uviedol riaditeľ oddelenia architektúry a projektového manažmentu CBRE Slovensko Tomáš Pecek. Preferencie zamestnancov v rámci Európy, ale aj na Slovensku, pritom podľa prieskumu jasne ukazujú, že ideálnym riešením je pre väčšinu práve flexibilná práca.Asi tretina Slovákov sa vyjadrila, že by chceli najmenej trištvrte týždňa pracovať z domu. Len 18 percent by nechcelo pracovať z domu viac ako 25 percent z pracovného týždňa. Medzi najčastejšie dôvody návratu do kancelárií pritom zaradili hlavne budovanie vzťahov, socializáciu a tímové porady. Zaujímavé je podľa CBRE aj zistenie, že 41 percent opýtaných Slovákov nedostáva zo strany svojho zamestnávateľa žiadnu podporu.Výsledky prieskumu poukázali aj na to, že oproti minulému roku zamestnanci pociťujú väčšiu nezávislosť a tiež to, že sú produktívnejší. Štyria z desiatich Slovákov deklarovali, že majú väčšiu kontrolu nad svojou prácou vo firme. Prieskum však poukázal aj na druhú stranu mince a zisťoval, v čom vidia respondenti nevýhody práce z domu. Najčasnejšími odpoveďami bola väčšia psychická vyčerpanosť, dlhší pracovný čas, menej času na socializáciu a pocit odlúčenia sa od tímu aj organizácie.CBRE pôsobí na Slovensku od roku 2001. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 zamestnancov v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici a v roku 2020 dosiahla celkový obrat viac ako 30,3 miliónov eur, čím sa zaradila do prvej trojice najúspešnejších konzultačných spoločností na Slovensku. V súčasnosti manažuje na Slovensku viac ako 900 tisíc metrov štvorcových priestorov v 62 komerčných objektoch v celkovej hodnote 1,2 miliardy eur.