Slovenskí futbalisti majú za sebou prvý tréning v Petrohrade. Mintál verí, že si na ME ustrážia Lewandowského (video)

10.6.2021

Pre slovenskú reprezentáciu bola streda prvým - zoznamovacím dňom na majstrovstvách Európy vo futbale. Predpoludním družina trénera Štefana Tarkoviča odletela z Bratislavy, popoludní pristála v ruskom Petrohrade.

Výnimočný turnaj

Lewandowského si ustrážia

Pravda leží na ihrisku

Neskôr sa futbalisti SR presunuli do hotela, podvečer absolvovali v centre Zenitu prvý tréning. Hráči aj tréneri pomaly odratúvajú dni do ostrého začiatku ME, ktorý pre Slovákov nastane v pondelok 14. júna o 18.00 h SELČ, keď nastúpia proti Poliakom."Teším sa ja, tešia sa hráči, tešia sa kolegovia, sme radi, že sme tu. Majstrovstvá Európy sú niečo výnimočné, ojedinelý turnaj. O tom je šport, v tieto dni cíti prepojenie a spojenie tisícov. Dva posledné medzištátne zápasy boli ťažké, veľmi ťažké. Mužstvo si to 'odmakalo' a to je výrazne dobrý signál. Proti Rakúsku sme si vypracovali tri, možno štyri veľké šance, čo nie je zlá správa. Tou bolo, že sme žiadnu nepremenili,“ skonštatoval jeden z asistentov trénera Štefana Tarkoviča Marek Mintál na webe Slovenského futbalového zväzu Prototyp strelca, ktorý dá gól aj z ničoho, je Poliak Lewandowski . Najlepší bundesligový kanonier by nemal chýbať v zostave Poľska proti Slovensku a to je stav najvyššej ostražitosti pre každú súperovu obranu."Odvádza obdivuhodnú robotu, má neskutočné čísla. Ale tak, ako každý jeho súper, aj my máme ambíciu ustrážiť ho. Verím, že sa dobre pripravíme na celé mužstvo Poľska a ustrážime aj Lewandowského," uviedol Mintál.Jedným z dvoch hráčov, ktorý spočiatku chýbali v Tarkovičovej družine počas sústredenia v Rakúsku, bol stredopoliar americkej Minnesoty Ján Greguš V prípravnom zápase proti Rakúsku sa objavil na ihrisku až v záverečnej polhodinke, ale vybojoval si cestu do Petrohradu. Priznal, že kým nebolo jeho meno napevno v nominácii na turnaj, nevedel sa ubrániť aj nepríjemným pocitom, že na šampionát nepocestuje."Napokon som to vždy uzavrel s tým, že som robil svoju robotu a rozhodnutie bolo na trénerovi," podotkol na webe futbalsfz.sk. Na margo kvality poľského tímu s Lewandowským na čele sa oprel o starú futbalovú pravdu: "Pravda leží na ihrisku, tam sa ukáže, kto je aký. A čo čakám od majstrovstiev Európy? Silný zážitok a našich 110 percent v každom zápase."