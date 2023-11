Slováci pred žrebom v treťom koši, Calzona: Musíme mať ciele

Slovenskí futbalisti si zaistili miesto v treťom výkonnostnom koši pred žrebom budúcoročných majstrovstiev Európy. Zariadil im to nedeľňajší triumf 2:1 na pôde Bosny a Hercegoviny v záverečnom dueli kvalifikácie ME. Slováci už mali istý postup a práve stanovenie nového cieľa im pomohlo k správnemu nastaveniu v zápase.





V treťom koši sú krajiny na druhom až siedmom mieste v tabuľke druhých tímov z prebiehajúcej kvalifikácie. Tá sa síce ešte neskončila, no Slovensko si už zaistilo miesto pred Švajčiarskom, Srbskom a Českom alebo Moldavskom. "Dnes som na predzápasovom mítingu povedal chalanom, že silné mužstvá si musia dávať ciele. Jeden sme splnili, tak sme si hneď dali ďalší. Nemôžeme zaspať. Chceli sme vyhrať tento zápas a dostať sa do tretieho koša," uviedol tréner Francesco Calzona na pozápasovej tlačovej konferencii. V zostave pristúpil k siedmim zmenám a o víťazný gól sa postaral jeden z navrátilcov. Ľubomír Šatka hral prvýkrát od úvodného duelu kvalifikácie proti Luxembursku (0:0) a v reprezentácii si otvoril strelecký účet."Myslím si, že sme boli lepšie mužstvo. Súper mal jeden brejk po našej štandardke. Ani na sekundu sme nepomysleli, že by sme zápas neotočili a naša reakcia bola výborná," povedal v mixzóne Šatka. Vyzdvihol aj prínos Calzonu a prístup svojho tímu počas celej kvalifikácie, v ktorej si vybojoval postup na tretie ME za sebou a štvrtý veľký šampionát v histórii. "Myslím si, že kľúčové boli automatizmy a organizácia hry. Tréner nám od začiatku jasne odkázal, čo od nás chce. Všetci sme to chceli splniť a každým asociačným termínom sa to lepšilo," povedal 27-ročný obranca.

Mať o čo hrať pomohlo mužstvu aj podľa Róberta Boženíka. Ten vsietil vyrovnávajúci gól a vrátil sa na streleckú listinu národného tímu prvýkrát od septembra 2021, keď skóroval v kvalifikácii MS 2022 na pôde Slovinska (1:1). "Tréner nám to prízvukoval počas taktickej prípravy. Chceli sme proti každému súperovi, ktorý bojoval o postup, minimálne remizovať. Prehrali sme len s víťazom skupiny a sme jediní, kto mu dal gól. Výkony proti Portugalsku boli slušné, na kvalifikáciu môžeme spomínať s hrdosťou a máme na čom stavať," neskrýval spokojnosť 24-ročný útočník, ktorý oslávil v sobotu narodeniny. Jeho tím inkasoval ako prvý v druhom zápase za sebou, no druhýkrát dokázal vyhrať.



"Myslím si, že sme si vybudovali svoju tvár a sme takí silní, že nás nezlomí skóre na tabuli. Keď prehrávame, príde pokyn z lavičky alebo od skúsených chalanov, že sa máme držať svojich vecí. To prinesie na ihrisko väčší pokoj, dokázali sme otočiť dva zápasy za sebou, v ktorých nám pomohli štandardné situácie," opísal Boženík nastavenie v tíme. V nedeľu Slovensko inkasovalo po vlastnom góle Patrika Hrošovského, vyrovnávajúci prišiel z tlaku po rohovom kope a Šatka neskôr priamo využil túto štandardnú situáciu v spolupráci s Róbertom Makom a Jurajom Kuckom.



Hrošovského, ktorý bol v základe prvýkrát v kvalifikácii, sa Calzona zastal. "Patrik dnes odohral výborný zápas, je to pre mňa taký oporný bod. Mať dvoch stredopoliarov ako on a Stano Lobotka je pre mňa výhoda," dodal tréner. Majstrovstvá Európy v Nemecku sú na programe od 14. júna do 14. júla. Žreb sa uskutoční 2. decembra v Hamburgu, jednom z desiatich dejísk záverečného turnaja.