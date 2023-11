Djokovič má ďalší rekord a chce Golden Slam: Stále mám najvyššie ciele

Srbský tenista Novak Djokovič zavŕšil svoju mimoriadne vydarenú sezónu ďalším rekordom. V Turíne si pripísal na konto siedmy triumf na prestížnom turnaji majstrov, čo pred ním v histórii ešte nikto nedokázal. Oddych si však svetová jednotka nedopraje, tento týždeň Djokoviča čaká ešte jeden vrchol - vyraďovacia časť finálového turnaja Davisovho pohára v Malage. A na budúci rok má pred sebou ďalšiu mohutnú výzvu, ktorou bude olympiáda v Paríži i útok na tzv. Golden Slam.





"Bola to bezpochyby jedna z najlepších sezón v mojom živote," povedal Djokovič bezprostredne po nedeľnom triumfe 6:3, 6:3 vo finále turnaja majstrov nad domácim Talianom Jannikom Sinnerom. Srb získal v tomto roku tri grandslamové trofeje, keď nenašiel premožiteľa na Australian Open, Roland Garros a ani na US Open. Vo finále Wimbledonu prehral so Španielom Carlosom Alcarazom až po päťsetovom boji. Na čele rebríčka v počte grandslamových titulov sa dostal už na číslo 24, rok zakončí rekordný ôsmykrát ako líder svetového rebríčka a počet týždňov na jeho čele zaokrúhlil na 400. Druhý v poradí v tejto štatistike je s výrazným odstupom Roger Federer (310 týždňov).Djokovič vo finále odplatil Sinnerovi prehru zo základnej skupiny, z ktorej sa do semifinále napokon dostal aj vďaka pomoci od Taliana. Ak by totiž Sinner, už ako istý postupujúci, prehral v záverečnom dueli skupiny s Holgerom Runem, pre srbského favorita by sa turnaj skončil. Sinner však zápas nevypustil a medzi najlepšiu štvoricu tak posunul aj Djokoviča. Ten v záverečných dvoch stretnutiach suverénne potvrdil pozíciu nasadenej jednotky, keď v semifinále s Carlosom Alcarazom a ani vo finále so Sinnerom nestratil ani set. Na turnaji majstrov predtým triumfoval aj v rokoch 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2022."Bol to pre mňa fenomenálny týždeň a som šťastný, že som ho mohol zakončiť triumfom nad hrdinom domáceho publika. Jannik tu totiž predviedol parádny tenis," povedal 36-ročný Djokovič po finálovom súboji "generácií". Medzi ním a Sinnerom je vekový rozdiel 14 rokov a 86 dní, teda druhý najvyšší v histórii finálových súbojov turnaja majstrov. Iba v roku 1978 bol na koncoročnom podujatí vyšší, keď sa proti sebe postavili Arthur Ashe a John McEnroe (15 rokov a 221 dní).Agentúra AP pripomenula, že iba druhýkrát za uplynulých 15 rokov sa jednému hráčovi podarilo v sezóne postúpiť do finále všetkých štyroch grandslamových turnajov a aj do finále turnaja majstrov - v roku 2015 to naposledy dokázal rovnako Djokovič. Ten sa priamo z Turína presúva do Malagy, kde na Srbov už vo štvrtok čaká štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára proti Veľkej Británii. "Teším sa. Bude to ďalší dôležitý týždeň pre náš tím i pre Srbsko ako športový národ," zdôraznil Djokovič.Mimoriadnou motiváciou bude pre neho v budúcej sezóne olympijský turnaj v Paríži. Zlato z OH mu v jeho parádnej zbierke trofejí stále chýba. V Pekingu 2008 získal bronz, na ďalších hrách v Londýne, v Riu de Janeiro i v Tokiu zostal bez medaily. "Paríž je jednoznačne jeden z najväčších cieľov v budúcej sezóne, ďalším je zisk štyroch grandslamov," tvrdí Srb. Priznal teda, že myslí na tzv. Golden Slam, teda víťazstvo na všetkých štyroch grandslamoch i na OH v jednom kalendárnom roku. To sa zatiaľ v histórii podarilo iba Nemke Steffi Grafovej v roku 1988. "Vždy mám iba tie najvyššie ambície a inak to nebude ani na budúci rok. Kalendár je poriadne nahustený a bude to určite náročné, keďže nás v krátkom slede čaká prechod z najpomalšieho na najrýchlejší povrch a potom späť na najpomalší," spomenul obdobie od prelomu mája/júna, keď na tenistov čaká Roland Garros na antuke, potom začiatkom júla trávnatý Wimbledon a o ďalšie dva týždne opäť antuka na olympijskom turnaji. Hneď po ňom zasa nasleduje tvrdý povrch na US Open. "Motivácia mi nechýba, stále mám chuť dokázať veľké veci," odkázal Djokovič s výhľadom na rok 2024.