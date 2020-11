Vetrák: Ak chceme účinne bojovať proti korupcii, musíme špeciálneho prokurátora zvoliť čo najskôr

Vypočutie kandidátov sa natiahlo

Otázky môže klásť aj verejnosť





V súčasnosti je bývalý špeciálny prokurátor



Krátko po zadržaní mu prvá námestníčka generálneho prokurátora



V súčasnosti je bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. pre obvinenia z viacerých trestných činov väzobne stíhaný. Podľa medializovaných informácií spolupracoval so zločineckou skupinou takáčovcov, ako aj so skupinou okolo Norberta B. a obvinených policajných funkcionárov.Krátko po zadržaní mu prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková pozastavila výkon funkcie prokurátora. Neskôr Dušan K. zaslal do parlamentu oznámenie, že sa vzdáva funkcie špeciálneho prokurátora. Úrad špeciálnej prokuratúry tak vedie zástupca špeciálneho prokurátora Alexander Bíro.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.11.2020 (Webnoviny.sk) - Ak chceme účinne bojovať proti korupcii a organizovanému zločinu, musíme čo najskôr zvoliť špeciálneho prokurátora. Vyhlásil to pre agentúru SITA predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Milan Vetrák (OĽaNO).Ako spresnil, voľbu nového špeciálneho prokurátora vyhlási predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po tom, keď bude vymenovaný nový generálny prokurátor prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou Dohoda na kandidátovi na generálneho prokurátora v koalícii ešte nie je. Vzniknúť má na koaličnej rade na základe odporúčaní klubov. Zástupcovia koalície to v nedeľu 29. novembra povedali v diskusnej relácii TA3 V politike. Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Milan Vetrák (OĽaNO) zároveň vylúčil politizáciu generálnej prokuratúry.Parlament má šéfa Generálnej prokuratúry SR voliť v utorok 1. decembra. Posunutie termínu voľby Vetrák zdôvodnil predĺžením verejného vypočutia kandidátov. Ondrej Dostál (klub SaS) doplnil, že to svedčí o tom, akú veľkú pozornosť koalícia voľbe venuje.Nezaradený poslanec národnej rady a člen strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Matúš Šutaj Eštok si myslí, že posunutie termínu súvisí s tým, že pre koaličných poslancov už neplatí pri hlasovaní „zelená karta". Tvrdí, že premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa vyhráža, že ak nebude jeho kandidát, odchádza z vládnej koalície. Dostál vysvetlil, že Matovič hovoril o odchode len v prípade, ak by bol kandidát zvolený na základe dohody časti koalície s opozíciou.Šutaj Eštok má výhrady voči verejnej voľbe. Naopak, Vetrák a Dostál ju podporujú. „My sa máme zodpovedať občanom, ako hlasujeme," doplnil Dostál.Kandidáti na špeciálneho prokurátora sa najskôr postavia pred členov ústavnoprávneho výboru parlamentu a do procesu sa, rovnako ako v prípade vypočutia kandidátov na generálneho prokurátora, bude môcť otázkami zapojiť aj verejnosť.„Podľa toho, kedy predseda parlament vyhlási voľbu špeciálneho prokurátora, bude vypočutie buď pred januárovou schôdzou parlamentu, alebo pred marcovou schôdzou v budúcom roku,“ objasnil Vetrák. Po vypočutí bude v parlamente samotná voľba špeciálneho prokurátora.Vetrák verí, že sa ho podarí zvoliť čo najskôr tak, aby mohla byť špeciálna prokuratúra plne funkčná. „Aby sme mohli naplniť aj sľuby, ktoré sme dali svojim voličom vo voľbách, a aby sme na Slovensku spravili raz a navždy s organizovaným zločinom a korupciou poriadok,“ uzavrel Vetrák.