Utorok 26.8.2025
Úvodná strana
Slováci pri nákupe športového vybavenia preferujú kamenné predajne. Až 78 % z nich chce tovar najprv vyskúšať naživo
Ďalšia pätina plánuje takýto nákup tento rok. Pri investícii do drahšieho športového vybavenia je pritom výrazne preferovaná možnosť, vyskúšať si tovar osobne v kamennej predajni. Takýto osobný ...
26.8.2025 (SITA.sk) - Ďalšia pätina plánuje takýto nákup tento rok. Pri investícii do drahšieho športového vybavenia je pritom výrazne preferovaná možnosť, vyskúšať si tovar osobne v kamennej predajni. Takýto osobný kontakt s produktom uprednostňuje až 78% Slovákov. Vyplýva to z nedávneho prieskumu oc tehelko*. Nová športovo-nákupná destinácia v hlavnom meste na tento trend zároveň aktívne reaguje. Svojim návštevníkom ponúka komplexné riešenia pre športovcov pod jednou strechou – od nákupu a cvičenia cez servis či požičovňu vybavenia.
Nedávno realizovaný prieskum agentúry MNFORCE*, zameraný na správanie Slovákov v spojení s nákupnými centrami, odhalil zaujímavé čísla aj vo vzťahu našincov k nákupu športového sortimentu. Celkovo až 67,6 % populácie prejavuje záujem o športové vybavenie – či už nakúpili v minulosti alebo plánujú nákup v blízkej budúcnosti. Kľúčovým zistením je, že pri investícii do kvalitného športového vybavenia až 78,3 % Slovákov preferuje osobný kontakt s produktom.
To len potvrdzuje, že kamenné predajne zohrávajú pri tomto type tovaru dôležitú úlohu a osobný kontakt s produktom, a teda možnosť vyskúšania a vizuálnej kontroly "naživo", je pri tomto type tovaru rozhodujúci.
"Tieto čísla jednoznačne potvrdzujú, že športové vybavenie nie je komodita, ktorú by ľudia kupovali naslepo cez internet. Ide o investíciu, pri ktorej zákazník potrebuje odborné poradenstvo, možnosť vyskúšania a istotu, že produkt mu bude perfektne vyhovovať," informuje Patrik Kedžuch v rámci predajne Najšport v oc tehelko."V našej predajni preto kladieme veľký dôraz na osobný prístup a odborné poradenstvo. Zákazník si u nás môže vyskúšať akékoľvek vybavenie, otestovať bicykel alebo si nechať poradiť od certifikovaných predajcov."
Z prieskumu ďalej vyplýva, že športový obchod s odborným poradenstvom je medzi službami v nákupných centrách najpopulárnejší – využíva ho alebo by využilo až 70 % respondentov. Záujem je aj o servis športového vybavenia (56 %) a požičovne športového vybavenia (39,6 %).
Tieto nákupné preferencie si veľmi dobre uvedomujú aj v oc tehelko, športovo orientovanom obchodnom centre neďaleko Národného futbalového štadióna, a prispôsobujú tomu samotnú ponuku svojich prevádzok.
"Dlhodobo vnímame dopyt návštevníkov po kvalitnej a pestrej ponuke prevádzok a služieb, športový sortiment nevynímajúc. V rámci neho, obzvlášť u prémiového sortimentu, zákazníci očakávajú širokú ponuku, ako aj vysokú kvalitu produktov a služieb spojených s predajom. Tento dopyt zohľadňujeme, vzhľadom na profiláciu nášho centra, aj v rámci aktuálne prebiehajúceho rozširovania portfólia našich prevádzok. Celkovo smerujeme k vytvoreniu dostupnej športovo-nákupnej destinácie v hlavnom meste, ktorá návštevníkom ponúkne, mimo iné, pestrý zoznam športových prevádzok so širšou ponukou nadväzujúcich služieb," informuje Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.
Návštevníci tohto nového obchodného centra tak v jeho nákupnej pasáži, okrem známej predajne Najšport s kompletným sortimentom športového vybavenia, nájdu aj špecializovanú Najšport požičovňu lyží a lyžiarok, ako aj prémiový Trek Flagship Store – jednu z najväčších predajní bicyklov tejto značky na Slovensku.
Dané prevádzky zároveň odzrkadľujú preferovanú zákaznícku trojkombináciu: osobný kontakt, odborné poradenstvo a možnosť okamžitého vyskúšania tovaru, ktorú reflektuje aj spomínaný prieskum. A práve kombinácia týchto faktorov pod jednou strechou vytvára ideálne nákupné prostredie pre viac ako dve tretiny populácie, ktorá aktívne investuje do športového vybavenia. Navštívte teraz oc tehelko a spoznajte aj vy ponuku jeho špecializovaných športových prevádzok.
*Prieskum realizovaný v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na vzorke 1000 respondentov, v apríli 2025
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slováci pri nákupe športového vybavenia preferujú kamenné predajne. Až 78 % z nich chce tovar najprv vyskúšať naživo © SITA Všetky práva vyhradené.
