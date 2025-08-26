|
Utorok 26.8.2025
|Denník - Správy
26. augusta 2025
Zastupiteľstvo Košického kraja rokovalo najmä o úprave rozpočtu, zasadnutie však sprevádzala protestná akcia – VIDEO, FOTO
Najdôležitejším bodom augustového Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) bola úprava rozpočtu. Po rokovaní to skonštatoval predseda KSK
26.8.2025 (SITA.sk) - Najdôležitejším bodom augustového Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) bola úprava rozpočtu. Po rokovaní to skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý). Poukázal, že schválili nenávratnú finančnú pomoc 100-tisíc eur pre regióny, ktoré začiatkom tohtoročného júla zasiahla veterná smršť. Prostriedky boli vyčlenené pre Nadáciu KSK. O prerozdelení prostriedkov bude rozhodovať správna rada.
Vyčlenené boli aj prostriedky na viaceré projektové dokumentácie. Poslanci sa venovali aj prenájmu ďalších nebytových priestorov pre Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) na Strojárenskej 3 v Košiciach. Z priestorov bývalej kantíny by mala vzniknúť krajská konferenčná miestnosť na organizáciu podujatí. Po stavebných úpravách by mohla byť spustená na prelome rokov 2025 a 2026, neskôr by sa mala dočkať väčšej rekonštrukcie.
Krajské zastupiteľstvo schválilo aj zriadenie príspevkovej organizácie Urbanistický inštitút Košického samosprávneho kraja. Tá sa bude odborne zameriavať na územné plánovanie, podľa župy ide o strategický krok k posilneniu kapacít kraja a podpore miestnych samospráv.
"Organizácia bude poskytovať služby spracovania a obstarávania územnoplánovacích podkladov a dokumentácií pre obce, mestá a vyššie územné celky. Jej činnosť bude zameraná aj na metodickú podporu, vzdelávanie a osvetu v oblasti územného rozvoja. Cieľom je pomôcť samosprávam pri regulácii územia, vytvárať podmienky pre výstavbu na regulovaných pozemkoch a zabezpečiť systémové riešenia v územnom plánovaní," ozrejmuje košická krajská samospráva.
Poslanci tiež schválil projekt Cyklistickej cestičky Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála) s investíciou vyše 650-tisíc eur. Župa bude o prostriedky žiadať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
"Vedenie kraja informovalo poslancov župy aj o projektoch, ktorých spolufinancovanie bude v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko 2021-2027," dopĺňa KSK. Ide o projekt Make GMR great again (Spravme GMR opäť skvelým) s rozpočtom cez 5,7 milióna eur, ktorý cieli na rozvoj cyklistickej infraštruktúry v regióne horného Gemera.
"Z cezhraničného programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko 2021-2027 bola podaná žiadosť aj o finančný príspevok pre územný akčný plán s názvom Three rivers' treasure (Poklad troch riek) v celkovej výške takmer 5,7 mil. eur. Jednou z jeho častí je projekt Neprebádaný cykloraj za vyše 2,1 mil. eur. Tento projekt sa zameriava na modernizáciu a rozvoj cykloturistickej infraštruktúry v regióne Medzibodrožia," uviedol KSK.
Poslancom boli priblížené aj detaily projektu Biodiverzita, a to v kontexte policajnej akcie Kolumbia. O tej informovalo v prvej polovici júla Prezídium Policajného zboru, ktoré uviedlo, že vyšetrovanie sa týka subvenčného podvodu a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (EÚ).
V prípade bola uzavretá zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi KSK a Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré zastupovala Slovenská agentúra životného prostredia. Zmluva sa týkala projektu v hodnote cez 4,5 milióna eur.
"Napriek tomu, že práce neboli vykonané v dohodnutom rozsahu a na deklarovanej ploche, došlo k úhrade celej sumy zhotoviteľovi," uviedol policajný hovorca Roman Hájek. Doplnil, že podľa doterajších zistení bola spôsobená škoda na prostriedkoch EÚ vo výške takmer 3,5 milióna eur a na štátnom rozpočte viac ako 400-tisíc eur.
Prípad podľa Hájekových slov dozoruje Európska prokuratúra, ktorá začala aj trestné stíhanie. Kauza sa týka vodozádržných opatrení v okolí Dobšinej (okres Gelnica) a Rožňavy. KSK na čele s Trnkom, ale aj odborníci, ktorí na projekte participovali, opakovane odmietli obvinenia. Na rokovaní priblížili poslancom projekt, tí sa zaujímali aj o detaily.
Krajskému zastupiteľstvu tiež boli priblížené okolnosti Leteckých dní Košického kraja, ktoré sa budú konať v prvý septembrový víkend. Kraj sa o podujatie dlhšie sporil s Aeroklubom Košice, ktorý podujatie v minulosti opakovane organizoval.
Pred poslancov predstúpil aj Hubert Štoksa, zástupca Slovenskej leteckej asociácie, ktorá je novým partnerom kraja pri organizácii podujatia. Poslancom bol priblížený program podujatia, vedenie župy im odprezentovalo aj dôvody, pre ktoré sa rozhodlo nájsť si nového partnera pre organizáciu podujatia.
Augustové zasadnutie Krajského zastupiteľstva KSK sprevádzal aj protest aktivistov. V rokovacej sále vyvesili dva väčšie bannery. "Z trestnej činnosti obžalovaný župan a podvodník R. Trnka. Záverečná! Trnka odstúp!" bolo napísané na jednom z nich.
Na druhom banneri boli podobizne košického župana a troch podpredsedov KSK, teda Ladislava Lörinca, Dušana Tomaška a Karola Patakyho, a nad nimi nápis "Všetci sú zodpovední!", a nad ním obrázok troch opíc, ktoré si zakrývajú oči, uši aj ústa.
"Každý zmýšľajúci človek v Košickom kraji vie, o čo tu ide," uviedol pre médiá aktivista Tibor Géci v reakcii na otázku, prečo nechali tieto bannery vyhotoviť. Na zastupiteľstvo priniesol nielen bannery, ale aj sviečky.
Uviedol, že jeho cieľom je dať jasný odkaz Košickému kraju, že je "rozkradnutý a treba ho vyčistiť". Tvrdil tiež, že Trnka na neho podal sedem žalôb, no ani jedna nebola úspešná. "Objavili sa dokonca aj pokusy zastrašiť ma, ale to ma nezlomí," povedal Géci.
Na župe by podľa neho mali všetci dodržiavať božie prikázanie "nepokradneš". "Sviečky sú symbolom modlitby, aby vedenie kraja dodržalo desatoro," dodal. Géci tiež potvrdil, že má politické ambície v najbližších voľbách do orgánov samospráv, ktoré by sa mali konať na jeseň v roku 2026. "Samozrejme," zareagoval na otázku, či chce byť novým košickým županom. "Vyčistiť Augiášov chliev treba už konečne," dodal.
V kauzách košickej župy týkajúcich sa sypačov a bezkontaktných teplomerov, v ktorej figuruje aj Trnka, bola podaná obžaloba. Ako informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal 15. júla na Mestský súd Košice obžalobu za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Obžalobe čelí päť fyzických osôb a dve právnické osoby.
Drobová ozrejmila, že podľa obžaloby sa skutku mali dopustiť v súvislosti s verejným obstarávaním sypačov značky Tatra určených na zimnú údržbu komunikácií pre Správu ciest KSK, a tiež bezkontaktných prechodových teplomerov pre KSK a jeho Správu ciest. "Podľa zistení prokuratúry spôsobili škodu v celkovej výške takmer 554-tisíc eur," doplnila.
Bol to práve Géci, kto podal trestné oznámenie v tejto kauze. Stíhaniu čelí predseda KSK Trnka aj v prípade obstarávania právnych služieb. Rovnako aktivista podal trestné oznámenie, ktoré viedlo k vyšetrovaniu, v súvislosti s projektom vodozádržných opatrení v lesoch v okolí Dobšinej a Rožňavy. Polícia v tejto súvislosti zorganizovala akciu Kolumbia.
Podľa informácií, ktoré priniesol denník Korzár, na seba Trnka s Gécim v minulosti podali trestné oznámenia, ktoré ale polícia odmietla. Trnka v reakcii na protestnú akciu na zastupiteľstve uviedol, že sa čuduje, že Géci má vôbec priestor vyjadrovať sa vo verejnom priestore.
"Je mi ľúto, že tieto marginálne názory niektorých indivíduí sa dostávajú do éteru," skonštatoval. Géci podľa neho KSK dlhodobo terorizuje, podľa Trnku pritom boli všetky jeho doterajšie podnety vyhodnotené ako neopodstatnené, a predpokladá, že to tak ostane aj naďalej. "Pre mňa za mňa, nech si robí čo chce," dodal.
