Tampa premrhala dvojgólový náskok proti New Yorku, Černák pre zranenie opäť nehral (video)

24.6.2021 (Webnoviny.sk) - Trpkú príchuť mal pre obhajcu Stanleyho pohára stredajší šiesty duel semifinále play-off tohtosezónnej edície zámorskej hokejovej NHL . Hráči tímu Tampa Bay Lightning sa predstavili na ľade New Yorku Islanders a napriek vedeniu 2:0 prehrali 2:3 po predĺžení, navyše prišli o zraneného ruského útočníka Nikitu Kučerova Stav série je aktuálne nerozhodný 3:3 a o postup do záverečnej série sezóny sa rozhodne v noci z piatku na sobotu na ľade Lightning. Za Tampu opäť nehral slovenský obranca Erik Černák , dôvodom je zranenie v hornej časti tela.Lightning zásluhou presných zásahov Braydena Pointa a Anthonyho Cirelliho viedli v 33. min už 2:0, no "ostrovania" vzápätí skorigovali gólom Jordana Eberleho a Scott Mayfield v tretej tretine vyrovnal na 2:2. Predĺženie trvalo len 68 sekúnd, zápas rozhodol Anthony Beauvillier."Súper stratil puk a potom som ho videl, ako po mojej strele ide do bránky. Zatmelo sa mi pred očami a bol som šťastný. Kričal som od radosti a všetci na mňa naskákali. Bol to krásny pocit," opísal rozhodujúci okamih autor víťazného gólu na oficiálnom webe NHL."Tvrdo sme bojovali, aj keď sme sa od úvodu ocitli pod tlakom. Vedeli sme, že do nás súper bude búšiť, no získali sme dvojgólový náskok. Ide však o sériu dvoch veľmi kvalitných tímov vo vrcholnej časti sezóny. Dnes sa nám nepodarilo splniť cieľ, ale vraciame sa domov a čaká nás duel pred vlastnými fanúšikmi. Pred nimi chceme uspieť a vybojovať si postup," zhodnotil kapitán hosťujúceho kolektívu Steven Stamkos Hosťujúci útočník Brayden Point skóroval už v deviatom zápase vyraďovacej časti bez prerušenia a na dosah má rekord Reggieho Leacha z Philadelphie ešte z roku 1976.Nikita Kučerov je s 27 bodmi (5+22) najproduktívnejší hráč play-off, jeho zranenie preto nemožno označiť inak ako veľkú stratu pre Lightning. Kouč Jon Cooper bezprostredne po stredajšej prehre nepoznal detaily o jeho stave. Kučerov v šiestom súboji série odohral len jedno striedanie, po strete s Mathewom Barzalom a krosčeku od Scotta Mayfielda zamieril na striedačku a odtiaľ priamo do kabíny.Na ľad sa už nevrátil. Kučerov v tejto sezóne vynechal celú základnú časť a do zápasového diania sa vrátil až vo vyraďovačke. "Jeho absencia preto pre nás nie je žiadna novinka. Odohrali sme takto 56 tohtosezónnych zápasov," komentoval tréner Cooper.V druhej semifinálovej sérii vedú hokejisti Montrealu Canadiens nad Vegas Golden Knights 3:2 na zápasy a postup môžu spečatiť vo štvrtok v domácom prostredí.