Irán pošle čierne skrinky zo zostreleného lietadla na Ukrajinu, preskúmajú ich odborníci

18.1.2020 (Webnoviny.sk) - Irán pošle Ukrajine záznamníky letových údajov zo zostreleného ukrajinského civilného lietadla na ďalšiu analýzu. V sobotu o tom informovala tlačová agentúra Tasnim, ktorá citovala šéfa vyšetrovaní nehôd z iránskeho úradu civilného letectva. Hassan Rezáífar bez bližších podrobností uviedol, že dáta z čiernych skriniek nebolo možné prečítať v Iráne. V Kyjeve ich podľa neho pomôžu analyzovať francúzski, americkí a kanadskí odborníci. Ak sa to nepodarí, pošlú záznamníky do Francúzska.Let PS752 omylom zostrelili 8. januára nad Teheránom iránske Revolučné gardy. Zomrelo všetkých 176 ľudí, ktorí boli na palube.Väčšina obetí boli Iránci, no o život prišlo aj 57 občanov Kanady, 11 Ukrajincov, 17 ľudí zo Švédska, štyria Afganci a štyria Briti. Irán pôvodne tvrdil, že haváriu lietadla spôsobila technická chyba, neskôr však priznal, že ho omylom zostrelili jeho sily.Nešťastie sa stalo v čase zvýšeného napätia medzi Iránom a USA. Krátko pred zostrelením totiž Irán v odvete za cielené zabitie svojho významného generála Američanmi zaútočil na dve na iracké základne s americkou posádkou a iránska armáda bola preto v strehu pred ďalšou americkou odvetou.