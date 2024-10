Slováci sa neboja vyjadriť svoj názor, aj keď ním môžu niekoho raniť. Myslí si to až polovica populácie

Tvrdenia drvivej väčšiny

Vymazanie urážlivých komentárov

16.10.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť na Slovensku rozdeľuje otázka o tom, či má vlastný názor určité hranice a v akej podobe sme ochotní ho tolerovať. Polovica populácie (50 percent) si myslí, že je v poriadku vyjadriť svoj názor aj za cenu, že niekoho zraní.Zároveň však polovica populácie priznáva, že sú ochotní vymazať si zo sociálnych sietí ľudí, ktorí zdieľajú urážlivé príspevky a neslušné komentáre. Vyplýva to z prieskumu , ktorý realizoval NMS Market Research Slovakia s.r.o. Väčšina Slovákov a Sloveniek v prieskume tvrdí, že na sociálnych sieťach napíšu len to, čo by dotyčnému alebo dotyčnej vedeli povedať aj osobne. Takmer 40 percent opýtaných má opačný názor a každý desiaty sa k téme nevie, alebo nechce vyjadriť.„Pluralita názorov je základným kameňom demokratickej spoločnosti. Umožňuje občanom slobodne vyjadrovať svoje názory a podieľať sa na verejnej diskusii. Právo vyjadriť svoj názor má však svoje hranice. A tie začínajú tam, kedy niekoho názor môže podnecovať násilie, nenávisť či diskrimináciu. Vyvstáva otázka, v akej podobe vlastný názor dokáže byť pre spoločnosť ešte prínosný a v akej ešte viac prehlbuje v spoločnosti polarizáciu,“ uviedla autorka prieskumu Denisa Lakatošová z NMS.Väčšina populácie si podľa prieskumu myslí, že verejne známe osobnosti by sa mali jednoducho zmieriť s tým, že pod ich príspevkami budú aj nenávistné komentáre. Spolu 22 percent opýtaných si to nemyslí. Nie každý je však ochotný tolerovať neslušné a urážlivé príspevky.Polovica populácie tvrdí, že je ochotná zo svojich kontaktov na sociálnych sieťach vymazať tých, ktorí pridávajú urážlivé, neslušné komentáre a príspevky, a to aj v prípade, že sa jedná o rodinu či známych. Častejšie tento spôsob reakcie na nevhodné príspevky priznávajú ženy, ľudia s vysokoškolským vzdelaním, obyvatelia Bratislavského kraja a podporovatelia Progresívneho Slovenska Zber dát pre prieskum prebiehal online od 8. do 12. augusta cez Slovenský národný panel na reprezentatívnej vzorke 1 044 respondentov starších ako 18 rokov. Do analýzy boli zahrnutí len tí, ktorí majú profil minimálne na jednej sociálnej sieti.