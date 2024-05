NA MS PRÍDU HVIEZDY: Na súpiskách tímov bude najmenej 90 hráčov z NHL

V kádroch 16 účastníckych tímov MS v Česku figurovalo k 7. máju dokopy 90 hráčov z NHL. Ich počet sa zrejme ešte zvýši, keďže Kanada ani USA zatiaľ neuzavreli šampionátové súpisky. Aj ďalšie tímy môžu počítať s posilami z NHL po tom, ako ich kluby vypadnú v 2. kole play off.



Najviac hráčov z NHL má na súpiske Kanada, ktorá zatiaľ disponuje 21 hráčmi z profiligy, tri miesta má ešte voľné. Obhajca titulu má v tíme až štrnásť hráčov s dátumom narodenia po roku 2000. Pozornosť bude pútať najvyššie draftovaný hráč z minulého roka Connor Bedard a spolu s ním aj Adam Fantilli. Vo výbere "javorových listov" je aj sedemnásťročný útočník Macklin Celebrini, ktorý ako jediný z kádra ešte neokúsil prestížnu NHL. Sezónu odohral na Bostonskej univerzite v NCAA, kde v 38 zápasoch nazbieral 64 bodov (32+32). Svoju krajinu reprezentoval minulý rok na MS hráčov do 18 rokov a gólom v predĺžení rozhodol súboj o bronz proti Slovensku (4:3 pp). Predstavil sa aj na nedávnom juniorskom šampionáte. Na brankárskom poste stavila Kanada na skúseného Jordana Binningtona, ktorý by mal byť jednotkou. Jeho konkurenciou bude dvojica mladších brankárov Nico Daws a Joel Hofer. V defenzíve bude 30-ročný Colton Parayko (St. Louis Blues) a o rok starší Jamie Oleksiak (Seattle Kraken), ktorý zažije premiéru na svetovom šampionáte. Na predbežnej súpiske je najskúsenejší útočník Brandon Tanev. V mužstve nechýba aj Andrew Mangiapane, ktorý bol súčasťou tímu v roku 2021 a pomohol mu k zisku zlata.

Druhý zámorský tím USA má na súpiske zatiaľ 23 hráčov, pričom z NHL ich je až dvadsať. Americký výber má jednu z najlepších súpisiek za uplynulé roky a cieľ je získať prvé zlato od roku 1960. Defenzívu tvoria Alex Vlasic, Seth Jones (Chicago), Zach Werenski (Columbus), ale aj 20-ročný bek Luke Hughes z New Jersey, ktorý si počas sezóny zahral niekoľko duelov v obrannej dvojici so Šimonom Nemcom. V nominácii je okrem iných aj Cole Caufield, spoluhráč Juraja Slafkovského z elitného útoku Montrealu Canadiens. V kádri figuruje aj útočník Brady Tkachuk, kapitán Ottawy Senators. Tréner John Hynes môže počítať v útoku aj s Brockom Nelsonom z NY Islanders, Kevinom Hayesom zo St. Louis, Johnnym Gaudreauom z Columbusu alebo Trevorom Zegrasom z Anaheimu. Súčasťou ofenzívy USA budú aj Will Smith a Ryan Leonard, ktorí obliekali dres Boston College v univerzitnej súťaži NCAA. Na súpiske sú zatiaľ dvaja brankári, keď k Alexovi Lyonovi z Detroitu pribudol účastník uplynulých dvoch MS hráčov do 20 rokov Trey Augustine, ktorý tiež pôsobil v NCAA vo farbách Michigan State University.



Severský gigant Švédsko čerpal rovnako ako zámorské tímy z NHL. V nominácii je priebežne až 16 hráčov z profiligy a nechýbajú výrazné osobnosti. "Tre Kronor" pútajú pozornosť najmä defenzívnym menoslovom, v ktorom sú Erik Karlsson, Victor Hedman, jednotka draftu z roku 2018 Rasmus Dahlin (Buffalo). Jednu z najkvalitnejšie obsadených obrán doplnia Marcus Pettersson aj s Jonasom Brodinom. Spomedzi útočníkov zo zámoria sa najviac očakáva od Lucasa Raymonda (Detroit). V ofenzíve by sa mali výrazne presadiť aj Andre Burakovsky (Seattle), Joel Eriksson Ek (Minnesota) a Adrian Kempe (Los Angeles). V bráne sa budú Švédi spoliehať na trojicu Samuel Ersson (Philadelphia Flyers), Filip Gustavsson a Jesper Wallstedt (obaja Minnesota Wild).



Ďalší z favoritov na titul Fíni majú v kádri až pätnásť hráčov, ktorí sa už predstavili na predchádzajúcich svetových šampionátov a siedmi sa tešili zo zlata. V nominácii "Suomi" figurujú štyria z progiligy. Medzi nimi je obranca Olli Määttä z Detroitu a útočníci Jesse Puljujärvi s Valtterim Puustinenom (obaja Pittsburgh) a Mikael Granlund zo San Jose. Tréner Jukka Jalonen zaradil do svojho 25-členného kádra aj Konstu Heleniusa. Sedemnásťročný talent bude najmladším hráčom v histórii Fínska, ktorý sa predstaví na MS. Zároveň sa v jednom roku predstaví na šampionátoch všetkých vekových kategórii (predtým MS do 18 a 20 rokov). Napodobní Američana Jacka Hughesa, ktorému sa to podarilo v roku 2019. Helenius by mal byť v najlepšej desiatke tohtoročného draftu. V sezóne odohral za Jukurit vo fínskej najvyššej súťaži 51 zápasov v základnej časti a získal 36 bodov (14+22), v play off pridal šesť duelov a zaznamenal dva góly a štyri asistencie.

Osem zástupcov z NHL majú domáci Česi. Do záverečnej nominácie Radima Rulíka nevošli mladý obranca Jiří Ticháček, alebo zámorskí útočníci Tomáš Nosek, Radim Zohorna a Jakub Vrána. K tímu sa má pripojiť útočník David Kämpf z Toronta. V ofenzívu sa bude mužstvo spoliehať na Dominika Kubalíka (Ottawa) a Ondřeja Paláta (New Jersey). Nechýba ani najlepší a najproduktívnejší útočník šampionátu spred dvoch rokov Roman Červenka. Tridsaťosemročného centra čaká jedenásty turnaj, pričom prvý odohral v roku 2009 a o rok neskôr bol členom majstrovského kádra na MS v Nemecku. Defenzíva bude postavená na dvojici zo zámoria Radko Gudas (Anaheim) a Jan Rutta (San Jose), ktorú dopĺňajú skúsení Michal Kempný, Jakub Krejčík a Tomáš Kundrátek. Na brankárskom poste je trojica z NHL. Lukáš Dostál (Anaheim), Petr Mrázek (Chicago), Karel Vejmelka (Arizona) a z nej je najskúsenejším 32-ročný Mrázek.



Piatich hráčov z NHL má na súpiske Švajčiarsko. V mužstve nechýba ani Nino Niederreiter, ktorého čakajú ôsme MS. Tridsaťjedenročný útočník Winnipegu na minuloročnom šampionáte viedol tím s kapitánskym céčkom. Reprezentačný dres si oblečú aj traja spoluhráči Šimona Nemca v New Jersey Devils - brankár Akira Schmid, obranca Jonas Siegenthaler a útočník Nico Hischier. Piatym hráčom zo zámoria je útočník Philipp Kurashev zo Chicaga. Všetci ostatní hráči sú z domácej ligy. V tíme je aj a štyridsaťročný veterán Andres Ambühl. Najstarší spomedzi všetkých nominovaných hráčov je rekordman v počte účastí na MS. Turnaj Česku bude pre neho devätnástym šampionátom v kariére. Tréner Patrick Fischer si nechal na súpiske ešte jedno miesto, ktorým by malo byť najzvučnejšie meno, obranca Roman Josi. Jeho Nashville vypadol v 1. kole s Vancouverom, no zväz ešte jeho príchod oficiálne nepotvril.



Nemci začnú turnaj so štvoricou z profiligy. Najväčšou osobnosťou je tridsaťdvaročný brankár Philip Grubauer (Seattle), ktorý sa predstaví na piatom svetovom šampionáte. Ofenzívu Francúzska vystužil Pierre-Edouard Bellemare zo Seattlu, po jednom zástupcovi z NHL majú ešte Rakúšania (Marco Rossi), Nóri (Mats Zuccarello) a Lotyši (Elvis Merzlikins). Bez hráčov z profiligy sú Dáni, Kazachovia, Poliaci a Briti.



Slováci nastúpia v Ostrave s ôsmimi hráčmi, ktorí v tomto roku hrali v NHL – obrancovia Martin Feherváry (Washington), Šimon Nemec (New Jersey), Patrik Koch (Arizona Coyotes) a útočníci Tomáš Tatar (Seattle), Juraj Slafkovský (Montreal), Martin Pospíšil (Calgary), Miloš Kelemen (Arizona) a Pavol Regenda (Anaheim).

Predbežné kádre účastníkov MS 2024 /stav k 7. máju/:



ČESKO (8 hráči z NHL):



Brankári: Lukáš Dostál (Anaheim Ducks/NHL), Petr Mrázek (Chicago Blackhawks/NHL), Karel Vejmelka (Arizona Coyotes/NHL)



Obrancovia: Michal Kempný, Jakub Krejčík (obaja HC Sparta Praha), Radko Gudas (Anaheim Ducks/NHL), Jan Rutta (San Jose Sharks/NHL), Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec), Libor Hájek (HC Dynamo Pardubice), Jan Ščotka (HC Kometa Brno), David Špaček (Iowa Wild/AHL)



Útočníci: Ondřej Beránek (HC Energie Karlovy Vary), Radan Lenc (HV71/Švéd.), Matěj Stránský (HC Davos/Švajč.), Michal Kovařčík (Jukurit/Fín.), David Kämpf (Toronto Maple Leafs/NHL), Roman Červenka (SC Rapperswil-Jona Lakers/Švajč.), David Tomášek (Färjestad BK/Švéd.), Jakub Flek (HC Kometa Brno), Jáchym Kondelík (Banes Motor České Budějovice), Ondřej Kaše (HC Verva Litvínov), Dominik Kubalík (Ottawa Senators/NHL), Ondřej Palát (New Jersey Devils/NHL), Lukáš Sedlák (HC Dynamo Pardubice), Daniel Voženílek (HC Oceláři Třinec), Pavel Kousal (HC Sparta Praha).







DÁNSKO (0):



Brankári: Frederik Dichow (HV71/Švéd.), Mathias Seldrup (Esbjerg Energy), William Rörth (Rödovre Mighty Bulls)



Obrancovia: Anders Koch (Aalborg Pirates), Jesper Jensen Aabo (EC-KAC Klagenfurt/ICEHL), Markus Lauridsen (Löwen Frankfurt/Nem.), Matias Lassen (Malmö Redhawks/Švéd.), Nicholas B. Jensen, Phillip Bruggisser (obaja Fischtown Pinguins Bremerhaven/Nem.), Oliver Joakim Larsen (Jukurit/Fín.), Oliver Lauridsen (TPS Turku/Fín.), Phillip Bruggisser



Útočníci: Alexander True (Charlotte Checkers/AHL), Christian Wejse, Felix Scheel (obaja Fischtown Pinguins Bremerhaven/Nem.), Frederik Storm (Kölner Haie/Nem.), Joachim Blichfeld (Växjö Lakers HC/Švéd.), Mathias From, Morten Poulsen (obaja Herning Blue Fox), Mikkel Aagaard (MoDo/Švéd.), Nick Olesen (IK Oskarshamn/Švéd.), Niklas Andersen (Augsburger Panther/Nem.), Oliver Kjaer, Phillip Schultz (obaja Esbjerg Energy), Oscar Fisker Mölgaard (HV71/Švéd.), Patrick Russell (Linköping HC/Švéd.)







FÍNSKO (4):



Brankári: Harri Säteri (EHC Biel-Bienne/Švajč.), Lassi Lehtinen (MoDo/Švéd.), Emil Larmi (Växjö Lakers HC/Švéd.)



Obrancovia: Rasmus Rissanen (Örebro/Švéd.), Olli Määttä (Detroit Red Wings/NHL), Mikko Lehtonen (ZSC Lions/Švajč.), Oliwer Kaski (HV71/Švéd.), Vili Saarijärvi, Juuso Riikola (obaja SCL Tigers/Švajč.), Veli-Matti Vittasmäki (Tappara Tampere), Jesper Mattila (KalPa Kuopio)



Útočníci: Jere Innala (Frölunda HC/Švéd.), Juha Jääskä, Iiro Pakarinen (obaja HIFK Helsinki), Konsta Helenius, Patrik Puistola, Pekka Jormakka (všetci Jukurit), Hannes Björninen (Örebro/Švéd.),Jesse Puljujärvi, Valtteri Puustinen (obaja Pittsburgh Penguins/NHL), Arttu Hyry (Kärpät Oulu), Mikael Granlund (San Jose Sharks/NHL), Ahti Oksanen (IK Oskarshamn/Švéd.), Oliver Kapanen (KalPa Kuopio), Saku Mäenalanen (SCL Tigers/Švajč.)







FRANCÚZSKO (1):



Brankári: Julian Junca (Tulsa Oilers/ECHL), Quentin Papillon (Bordeaux), Sebastian Ylönen (Cergy-Pontoise)



Obrancovia: Yohann Auvitu (HC Vítkovice/ČR), Enzo Cantagallo, Florian Chakiachvili (obaja Rouen), Pierre Crinon (Grenoble), Hugo Gallet (KalPa/Fín.), Enzo Guebey (HC Davos/Švajč.), Vincent Llorca (Angers), Thomas Thiry (HC Ajoie/Švajč.)



Útočníci: Pierre-Edouard Bellemare (Seattle Kraken/NHL), Charles Bertrand (ERC Ingolstadt), Baptiste Bruche (Bordeaux), Louis Boudon (Iowa Wild/AHL), Kevin Bozon (HC Ajoie/Švajč.), Tim Bozon (Lausanne HC/Švajč.), Valentin Claireaux (HC Vítkovice/ČR), Stephane Da Costa (Avtomobilist Jekaterinburg/KHL), Aurelien Dair, Sacha Treille (obaja Grenoble), Jordann Perret (Moutfield Hradec Králové/ČR), Anthony Rech, Tomas Simonsen (obaja Rouen), Nicolas Ritz (Angers),







KANADA (21)



Brankári: Nico Daws (New Jersey Devils/NHL), Joel Hofer, Jordan Binnington (obaja St. Louis Blues/NHL)



Obrancovia: Damon Severson (Columbus Blue Jackets/NHL), Colton Parayko (St. Louis Blues/NHL), Owen Power, Bowen Byram (obaja Buffalo Sabres/NHL), Jamie Oleksiak (Seattle Kraken/NHL), Kaiden Guhle (Montreal Canadiens/NHL), Olen Zellweger (Anaheim Ducks/NHL)



Útočníci: Connor Bedard (Chicago Blackhawks/NHL), Dawson Mercer (New Jersey Devils/NHL), Andrew Mangiapane (Calgary Flames/NHL), Ridly Greig (Ottawa Senators/NHL), Dylan Cozens (Buffalo Sabres/NHL), Jack McBain, Dylan Guenther (obaja Arizona Coyotes/NHL), Jared McCann, Brandon Tanev (obaja Seattle Kraken/NHL), Adam Fantilli (Columbus Blue Jackets/NHL), Michael Bunting (Pittsburgh Penguins/NHL), Macklin Celebrini (Boston University/NCAA)







KAZACHSTAN (0):



Brankári: Nikita Bojarkin, Andrej Šutov (obaja Barys Nur-Sultan/KHL), Sergej Kudrjavcev (Arlan Kokšetau)



Obrancovia: Dmitrij Breus (Torpedo Nižnij Novgorod), Samat Danijar, Adil Beketajev, Tamirlan Gaitamirov (všetci Barys Nur-Sultan/KHL), Artem Koroľov, Madi Dikhanbek (obaja Nomad Astana), Leonid Metalnikov (Admiral Vladivostok/KHL), Valeri Orechov (Metallurg Magnitogorsk/KHL)



Útočníci: Alichan Asetov, Batyrlan Muratov, Maxim Musorov, Alichan Omirbekov, Roman Starčenko, Michail Rachmanov, Jevgenij Rymarev, Kirill Savickij, Arkadij Šestakov (všetci Barys Nur-Sultan/KHL), Oleg Bojko (Nomad Astana), Dmitrij Grenc (Arlan Kokšetau), Nikita Michajlis, Maxim Muchametov (obaja Metallurg Magnitogorsk/KHL), Kirill Paňukov (Amur Chabarovsk/KHL)







LOTYŠSKO (1):



Brankári: Kristers Gudlevskis (Fischtown Pinguins Bremerhaven/Nem), Elvis Merzlikins (Columbus Blue Jackets/NHL), Eriks Vitols (KeuPa HT/Fín.-2)



Obrancovia: Oskars Cibulskis (Herning/Dán.), Arvils Bergmanis (Univ. of Alaska-Fairbanks/NCAA), Karlis Čukste (Brynäs IF/Švéd.-2), Ralfs Freibergs (Moutfield Hradec Králové/ČR), Janis Jaks, Kristaps Zile (obaja HC Verva Litvínov/ČR), Roberts Kalkis (Marseille/Fr.), Markuss Komuls (Trois-Rivieres Lions/ECHL), Roberts Mamčics (HC Mikron Nové Zámky/SR)



Útočníci: Rodrigo Abols (Rögle BK/Švéd.), Raivis Ansons (Wilkes-Barre/Scranton Penguins/AHL), Oskars Batna (Jukurit/Fín.), Rihards Bukarts, Roberts Bukarts (obaja HC Vítkovice/ČR), Filips Buncis (Västerviks IK/Švéd.-2), Kaspars Daugavinš (HK Dukla Michalovce/SR), Martins Dzierkals (Skelleftea AIK/Švéd.), Haralds Egle (HK 32 Liptovský Mikuláš/SR), Miks Indrašis (Brynäs IF/Švéd.-2), Renars Krastenbergs (Graz99ers/ICEHL), Martins Lavinš (Univ. of New Hampshire/NCAA), Dans Locmelis (UMass/NCAA), Eduards Tralmaks (Kladno/ČR)







NEMECKO (4):



Brankári: Philip Grubauer (Seattle Kraken/NHL), Mathias Niederberger (EHC Red Bull Mníchov), Tobias Ancicka



Obrancovia: Tobias Fohrler (Ambri-Piotta/Švajč.), Lukas Kälble (Fischtown Pinguins Bremerhaven), Moritz Müller, Jan Luca Sennhenn (obaja Kölner Haie), Jonas Müller, Kai Wissmann (obaja Eisbären Berlín), Maksymilian Szuber (Arizona Coyotes/Tucson Roadrunners), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters), Fabio Wagner, Leon Hüttl (obaja ERC Ingolstadt), Mario Zimmermann (Straubing Tigers),



Útočníci: Tobias Eder, Leonhard Pföderl, Frederik Tiffels (všetci Eisbären Berlín), Alexander Ehl (Düsseldorf), Yasin Ehliz, Maximilian Kastner (obaja EHC Red Bull Mníchov), Daniel Fischbuch (Adler Mannheim), Dominik Kahun (SC Bern/Švajč.), Marc Michaelis (EV Zug/Švajč.), John-Jason Peterka (Buffalo Sabres/NHL), Joshua Samanski, Parker Tuomie (obaja Straubing Tigers), Justin Schütz (Kölner Haie), Wojciech Stachowiak (ERC Ingolstadt), Nico Sturm (San Jose Sharks/NHL)







NÓRSKO (1):



Brankári: Jonas Arntzen (Örebro/Švéd.), Henrik Haukeland (Düsseldorf/Nem.), Tobias Normann (AIK Štokholm/Švéd.-2)



Obrancovia: Sander Vold Engebraten (Jukurit/Fín.), Isak Hansen (Sparta Sarpsborg), Sander Hurröd (Storhamar), Johannes Johannesen (Pelicans Lahti/Fín.), Max Krogdahl (Östersunds IK/Švéd.-II.), Christian Kasastul (HC Pustertal/ICEHL), Mattias Nösterbö (Björklöven/Švéd.-2), Stian Solberg (Välerenga Oslo)



Útočníci: Noah Steen, Petter Versterheim, Michael Brandsegg-Nygard (všetci Mora/Švéd.-2), Andreas Martinsen, Martin Rönnild, Eirik Östrem Salsten, Patrick Thoresen (všetci Storhamar), Eskild Bakke Olsen (BIK Karlskoga/Švéd.-2), Thomas Olsen (Välerenga Oslo), Thomas Berg-Paulsen (Malmö Redhawks/Švéd.), Havard Östrem Salsten (Sparta Sarpsborg), Mathias Trettenes (Stavanger Oilers), Markus Vikingstad (Fischtown Pinguins Bremerhaven/Nem.), Mats Zuccarello (Minnesota Wild/NHL)







*POĽSKO (0):



Brankári: John Murray (GKS Katovice), David Zabolotny (EHC Freiburg/DEL2)



Obrancovia: Pawel Dronia (Ravensburg Towerstars/DEL2), Bartosz Ciura, Mateusz Bryk, Oskar Jaskiewicz (všetci GKS Tychy), Kamil Górny, Arkadiusz Kostek, Patryk Wajda (všetci JKH GKS Jastrzebie), Maciej Kruczek, Kacper Macias, GKS Wanacki).



Útočníci: Aron Chmielewski (HC Olomouc), Kamil Walega (HC Oceláři Třinec), Pawel Zygmunt (HC Litvínov), Filip Komorski (GKS Tychy), Dominik Pas, Maciej Urbanowicz, Filip Starzynski (všetci JKH GKS Jastrzebie), Damian Kapica, Patryk Wronka (obaja PZU Podhale Nový Targ), Patryk Krezolek (Zaglebie Sosnowiec), Bartosz Fraszko, Mateusz Michalski, Igor Smal (všetci GKS Katovice), Krzysztof Macias (Prince Albert Raiders, WHL), Krystian Dziubinski (Re-Plast Unia Osvienčim).



*-finálnu nomináciu oznámia v stredu







RAKÚSKO (1):



Brankári: Thomas Höneckl (Black Wings Linz), David Kickert (RB Salzburg), David Madlener (Vorarlberg)



Obrancovia: Nico Brunner, Dominique Heinrich (obaja Viedeň Capitals), David Maier, Steven Strong, Clemens Unterweger (všetci Klagenfurt), Ramon Schnetzer (Thurgau/Švajč.), Paul Stapelfeldt (RB Salzburg), Bernd Wolf (Lugano/Švajč.), Kilian Zündel (Ambri Piotta/Švajč.)



Útočníci: Benjamin Baumgartner (SC Bern/Švajč), Manuel Ganahl, Lukas Haudum (obaja Klagenfurt), Paul Huber, Mario Huber, Benjamin Nissner, Thomas Raffl, Peter Schneider, Lucas Thaler, Ali Wukovits (všetci RB Salzburg), Vinzenz Rohrer (ZSC Zürich Lions/Švajč), Marco Rossi (Minnesota Wild/NHL), Dominic Zwerger (HC Ambri-Piotta/Švajč.)







SLOVENSKO (8):



Brankári: Samuel Hlavaj (HC Škoda Plzeň/ČR), Stanislav Škorvánek (HK Dukla Michalovce), Matej Tomek (HC Litvínov/ČR)



Obrancovia: Peter Čerešňák (HC Dynamo Pardubice/ČR), Martin Feherváry (Washington Capitals/NHL), František Gajdoš (HK Nitra), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Mário Grman (HC Vítkovice/ČR), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Patrik Koch (Arizona Coyotes/Tucson Roadrunners), Šimon Nemec (New Jersey Devils/NHL), Rayen Petrovický (Dukla Trenčín)



Útočníci: Peter Cehlárik, Marek Hrivík (obaja Leksand/Švéd.), Lukáš Cingel (HC Kometa Brno/ČR), Viliam Čacho, Marko Daňo, Libor Hudáček (všetci HC Oceláři Třinec/ČR), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR), Andrej Kudrna, Matúš Sukeľ (obaja HC Litvínov/ČR), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav/ČR), Martin Pospíšil (Calgary Flames/NHL), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/San Diego Gulls), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens/NHL), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Tomáš Tatar (Seattle Kraken/NHL), Miloš Kelemen (Arizona Coyotes/Tucson Roadrunners)







ŠVAJČIARSKO (5):



Brankári: Reto Berra (HC Fribourg-Gotteron), Leonardo Genoni (EV Zug), Akira Schmid (New Jersey Devils/NHL)



Obrancovia: Michael Fora, Sven Jung (obaja HC Davos), Andrea Glauser (Lausanne HC), Dean Kukan, Christian Marti (obaja ZSC Zürich Lions), Romain Loeffel (SC Bern), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils/NHL)



Útočníci: Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Zürich Lions), Thierry Bader, Tristan Scherwey (obaja SC Bern), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gotteron), Gaetan Haas (EHC Biel-Bienne), Fabrice Herzog, Sven Senteler, Dario Simion (všetci EV Zug), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Ken Jäger (Lausanne HC), Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks/NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets/NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano)







*ŠVÉDSKO (16):



Brankári: Samuel Ersson (Philadelphia Flyers/NHL), Filip Gustavsson, Jesper Wallstedt (obaja Minnesota Wild/NHL)



Obrancovia: Jonas Brodin (Minnesota Wild/NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres/NHL), Erik Karlsson, Marcus Pettersson (obaja Pittsburgh Penguins/NHL), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning/NHL)



Útočníci: Andre Burakovsky (Seattle Kraken/NHL), Joel Eriksson Ek, Marcus Johansson (obaja Minnesota Wild/NHL), Isac Lundeström (Anaheim Ducks/NHL), Victor Olofsson (Buffalo Sabres/NHL), Lucas Raymond (Detroit Red Wings/NHL), Fabian Zetterlund (San Jose Sharks/NHL), Adrian Kempe (Los Angeles Kings/NHL)



*- nominácia z hráčov NHL, konečnú oznámia v stredu







USA (20):



Brankári: Alex Lyon (Detroit Red Wings/NHL), Trey Augustine (Michigan State University/NCAA)



Obrancovia: Luke Hughes (New Jersey Devils/NHL), Jake Sanderson (Ottawa Senators/NHL), Alex Vlasic, Seth Jones (obaja Chicago Blackhawks/NHL), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets/NHL), Jeff Petry (Detroit Red Wings/NHL), Michael Kesselring (Arizona Coyotes/NHL), Matthew Kessel (St. Louis Blues/NHL)



Útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild/NHL), Cole Caufield (Montreal Canadiens/NHL), Joel Farabee (Philadelphia Flyers/NHL), Johnny Gaudreau (Columbus Blue Jackets/NHL), Luke Kunin (San Jose Sharks/NHL), Shane Pinto, Brady Tkachuk (obaja Ottawa Senators/NHL), Trevor Zegras (Anaheim Ducks/NHL), Will Smith, Ryan Leonard (Boston College/NCAA), Brock Nelson (New York Islanders/NHL), Kevin Hayes (St. Louis Blues/NHL), Mikey Eyssimont (Tampa Bay Lightning/NHL)







VEĽKÁ BRITÁNIA (0):



Brankári: Ben Bowns (Cardiff Devils), Lucas Brine (Dundee Stars), Jackson Whistle (Belfast Giants)



Obrancovia: Josh Batch, Mark Richardson, Evan Mosey (všetci Cardiff Devils), Nathanael Halbert (HC Innsbruck/Rak.), Sam Jones (Sheffield Steelers), Ben O'Connor (Guildford Flames), David Phillips (Belfast Giants), Sam Ruopp (Lausitzer Füchse/Nem.-2), Josh Tetlow (Nottingham Panthers)



Útočníci: Ollie Betteridge (Nottingham Panthers), Cameron Critchlow (Manchester Storm), Johnny Curran (Coventry Blaze), Ben Davies, Sam Duggan (obaja Cardiff Devils), Robert Dowd, Cole Shudra (obaja Sheffield Steelers), Liam Kirk (HC Verva Litvínov/ČR), Robert Lachowicz (Glasgow Clan), Ben Lake, Sean Norris (obaja Belfast Giants), Cade Neilson (Univ. of Alaska-Fairbanks/NCAA), Brett Perlini (Saale Bulls Halle/Nem.-3)