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 24hod.sk    Šport

06. júla 2026

Slováci si udržali čistý štít do konca predkvalifikácie ME 2029, trojkový hrdina Hlivák -VIDEO


Tagy: charakter hrdina zápasu Slovenská basketbalová reprezentácia víťazstvo Zimný štadión

Slovenskí basketbalisti sa rozlúčili s prvou predkvalifikáciou ME 2029 víťazstvom nad Kosovčanmi.  Slovenskí basketbalisti majú za sebou prvú časť predkvalifikácie majstrovstiev Európy a môžu si ...



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basketbal 676x901 6.7.2026 (SITA.sk) - Slovenskí basketbalisti sa rozlúčili s prvou predkvalifikáciou ME 2029 víťazstvom nad Kosovčanmi. 


Slovenskí basketbalisti majú za sebou prvú časť predkvalifikácie majstrovstiev Európy a môžu si spokojne odfúknuť.

Všetky štyri zápasy s dvoma súpermi z Albánska a Kosova (doma - vonku) zvládli víťazne a do druhej časti predkvalifikácie vstúpia ako víťaz C-skupiny.

V poslednom domácom súboji v nedeľu podvečer Slováci zvíťazili nad Kosovčanmi 86:83 (50:42). Na zápas sa prišlo pozrieť 3509 divákov, ktorí utvorili skvelú basketbalovú kulisu na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi.

Hronský, Brodziansky a Hlivák


Na víťazstvo sa domáci natrápili aj preto, lebo boli v oklieštenej zostave bez šiestich až ôsmich hráčov, ktorí by určite nastúpili, ak by neboli zranení. Najlepším strelcom Slovákov bol 20-bodový Matúš Hronský.

Kapitán Vladimír Brodziansky dosiahol double-double za 17 bodov a 11 doskokov, Dalibor Hlivák pridal 15 bodov a všetky spoza trojkového oblúka vrátanej víťaznej trojky 11 sekúnd pred koncom.

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Behať 40 minút


"Natrápili sme sa, ale dôležité je, že sme vyhrali kvôli fanúšikom. Na Spiši nám utvorili skvelú atmosféru," uviedol Vidin podľa webu basket.sk a ďalej pokračoval:

"Musíme sa lepšie pripraviť fyzicky, aby sme behali celých štyridsať minút, nie pätnásť. Ukázali sme však charakter, vyhrali sme v zápase, aj keď sme nemuseli a mali už istý postup."

Slováci spoznajú súperov v druhej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 na žrebe 16. júla a prvé zápasy sú na programe v dňoch 27.- 30. augusta.

"Verím, že ukážeme našu pravú silu a budeme schopní postúpiť. Chceme popularizovať basketbal na Slovensku. Mali by prísť Rančík aj Malovec, uvidíme, či sa dá dokopy DeJulius, Ihring by už tiež mal byť k dispozícii," dodal tréner Vidin.


Zdroj: SITA.sk - Slováci si udržali čistý štít do konca predkvalifikácie ME 2029, trojkový hrdina Hlivák -VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: charakter hrdina zápasu Slovenská basketbalová reprezentácia víťazstvo Zimný štadión
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