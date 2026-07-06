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06. júla 2026
Slováci si udržali čistý štít do konca predkvalifikácie ME 2029, trojkový hrdina Hlivák -VIDEO
Slovenskí basketbalisti sa rozlúčili s prvou predkvalifikáciou ME 2029 víťazstvom nad Kosovčanmi. Slovenskí basketbalisti majú za sebou prvú časť predkvalifikácie majstrovstiev Európy a môžu si ...
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6.7.2026 (SITA.sk) - Slovenskí basketbalisti sa rozlúčili s prvou predkvalifikáciou ME 2029 víťazstvom nad Kosovčanmi.
Slovenskí basketbalisti majú za sebou prvú časť predkvalifikácie majstrovstiev Európy a môžu si spokojne odfúknuť.
Všetky štyri zápasy s dvoma súpermi z Albánska a Kosova (doma - vonku) zvládli víťazne a do druhej časti predkvalifikácie vstúpia ako víťaz C-skupiny.
V poslednom domácom súboji v nedeľu podvečer Slováci zvíťazili nad Kosovčanmi 86:83 (50:42). Na zápas sa prišlo pozrieť 3509 divákov, ktorí utvorili skvelú basketbalovú kulisu na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi.
Na víťazstvo sa domáci natrápili aj preto, lebo boli v oklieštenej zostave bez šiestich až ôsmich hráčov, ktorí by určite nastúpili, ak by neboli zranení. Najlepším strelcom Slovákov bol 20-bodový Matúš Hronský.
Kapitán Vladimír Brodziansky dosiahol double-double za 17 bodov a 11 doskokov, Dalibor Hlivák pridal 15 bodov a všetky spoza trojkového oblúka vrátanej víťaznej trojky 11 sekúnd pred koncom.
"Natrápili sme sa, ale dôležité je, že sme vyhrali kvôli fanúšikom. Na Spiši nám utvorili skvelú atmosféru," uviedol Vidin podľa webu basket.sk a ďalej pokračoval:
"Musíme sa lepšie pripraviť fyzicky, aby sme behali celých štyridsať minút, nie pätnásť. Ukázali sme však charakter, vyhrali sme v zápase, aj keď sme nemuseli a mali už istý postup."
Slováci spoznajú súperov v druhej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 na žrebe 16. júla a prvé zápasy sú na programe v dňoch 27.- 30. augusta.
"Verím, že ukážeme našu pravú silu a budeme schopní postúpiť. Chceme popularizovať basketbal na Slovensku. Mali by prísť Rančík aj Malovec, uvidíme, či sa dá dokopy DeJulius, Ihring by už tiež mal byť k dispozícii," dodal tréner Vidin.
Zdroj: SITA.sk - Slováci si udržali čistý štít do konca predkvalifikácie ME 2029, trojkový hrdina Hlivák -VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí basketbalisti majú za sebou prvú časť predkvalifikácie majstrovstiev Európy a môžu si spokojne odfúknuť.
Všetky štyri zápasy s dvoma súpermi z Albánska a Kosova (doma - vonku) zvládli víťazne a do druhej časti predkvalifikácie vstúpia ako víťaz C-skupiny.
V poslednom domácom súboji v nedeľu podvečer Slováci zvíťazili nad Kosovčanmi 86:83 (50:42). Na zápas sa prišlo pozrieť 3509 divákov, ktorí utvorili skvelú basketbalovú kulisu na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi.
Hronský, Brodziansky a Hlivák
Na víťazstvo sa domáci natrápili aj preto, lebo boli v oklieštenej zostave bez šiestich až ôsmich hráčov, ktorí by určite nastúpili, ak by neboli zranení. Najlepším strelcom Slovákov bol 20-bodový Matúš Hronský.
Kapitán Vladimír Brodziansky dosiahol double-double za 17 bodov a 11 doskokov, Dalibor Hlivák pridal 15 bodov a všetky spoza trojkového oblúka vrátanej víťaznej trojky 11 sekúnd pred koncom.
Behať 40 minút
"Natrápili sme sa, ale dôležité je, že sme vyhrali kvôli fanúšikom. Na Spiši nám utvorili skvelú atmosféru," uviedol Vidin podľa webu basket.sk a ďalej pokračoval:
"Musíme sa lepšie pripraviť fyzicky, aby sme behali celých štyridsať minút, nie pätnásť. Ukázali sme však charakter, vyhrali sme v zápase, aj keď sme nemuseli a mali už istý postup."
Slováci spoznajú súperov v druhej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 na žrebe 16. júla a prvé zápasy sú na programe v dňoch 27.- 30. augusta.
"Verím, že ukážeme našu pravú silu a budeme schopní postúpiť. Chceme popularizovať basketbal na Slovensku. Mali by prísť Rančík aj Malovec, uvidíme, či sa dá dokopy DeJulius, Ihring by už tiež mal byť k dispozícii," dodal tréner Vidin.
Zdroj: SITA.sk - Slováci si udržali čistý štít do konca predkvalifikácie ME 2029, trojkový hrdina Hlivák -VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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