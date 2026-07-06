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 24hod.sk    Šport

06. júla 2026

Sobolenková vypadla na Wimbledone, súperka ju zničila: Chcem sa opiť a zabudnúť na tenis – VIDEO


Tagy: Alkohol grandslamový turnaj Vypadnutie Wimbledon

Mierne ju rozhodila otázka novinára, ktorého zaujímalo, či sa cíti ako svetová jednotka po slabšom výkone. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková vypadla v 4. kole na Wimbledone s japonskou súperkou ...



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britain_wimbledon_tennis_489_2 676x451 6.7.2026 (SITA.sk) - Mierne ju rozhodila otázka novinára, ktorého zaujímalo, či sa cíti ako svetová jednotka po slabšom výkone.


Bieloruská tenistka Arina Sobolenková vypadla v 4. kole na Wimbledone s japonskou súperkou Naomi Osakovou po prehre 0:2 na sety.

Na tlačovej konferencii po zápase povedala, že sa chce opiť a "zabudnúť na tenis". Mierne ju rozhodila otázka novinára, ktorého zaujímalo, či sa cíti ako svetová jednotka po slabšom výkone.

Zároveň toto vypadnutie znamenalo, že sa jej nepodarilo dostať do štvrťfinále grandslamového turnaja od French Open pred štyrmi rokmi.

"Chcem len ísť ďalej, úplne sa opiť, zabudnúť na tenis a pokúsiť sa dostať do lepšej formy," uviedla Sobolenková.

Dvadsaťosemročná športovkyňa v tomto roku zatiaľ ani raz nevyhrala na grandslamovom turnaji, v Austrálii padla vo finále, na Roland Garros vo štvrťfinále. Nikdy neovládla Wimbledon ani French Open.


Často to pripisovala vlastným mentálnym slabostiam, ale tentoraz trvala na tom, že Osaková si zaslúži pochvalu.

"Snažila som sa zo všetkých síl. Snažila som sa čo najlepšie prispôsobiť. Úprimne, mám pocit, že som tam nechala všetko. Neviem. Z nejakého dôvodu som vôbec nemala požadovanú úroveň," priblížila Bieloruska.

"Bola som presilená, možno občas precitlivená, ale snažila som sa udržať si kontrolu. Niekedy sú také dni. Stačí len zablahoželať a odísť," dodala Sobolenková.

Osaková sa v boji o semifinále postaví Češke Karolíne Muchovej. Pre Japonku to bude prvá účasť medzi najlepšou osmičkou na grandslamovom turnaji na tráve.

S aktuálnou súperkou sa stretla vo finále turnaja v Bad Homburgu pred takmer dvomi týždňami, kde krátko po prvom sete skrečovala zápas. Pokúsi sa jej prehru oplatiť a živí šancu o prvý grandslamový titul od Australian Open 2021.


Zdroj: SITA.sk - Sobolenková vypadla na Wimbledone, súperka ju zničila: Chcem sa opiť a zabudnúť na tenis – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol grandslamový turnaj Vypadnutie Wimbledon
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