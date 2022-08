Djokovič sa odhlásil z turnaja v Cincinnati, USA vyžadujú očkovanie

Srbský tenista Novak Djokovič sa oficiálne odhlásil z turnaja ATP v americkom Cincinnati. Šiesty hráč svetového rebríčka sa odmieta zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, čo mu znemožňuje vstup do USA. Tridsaťpäťročný držiteľ 21 grandslamových titulov sa s veľkou pravdepodobnosťou nepredstaví ani na US Open, ktoré v New Yorku odštartuje 29. augusta.





Djokovič už dávnejšie vyhlásil, že sa nenechá zaočkovať, aj keď mu to bráni hrať na turnajoch. V januári sa nepredstavil na Australian Open po tom, ako ho deportovali z krajiny. Nezaočkovaní cudzinci podľa zákona nemôžu pricestovať do Kanady alebo USA.Organizátori turnaja v Cincinnati v tlačovej správe oznámili odstúpenie Djokoviča pre "cestovné obmedzenia". Srb zdôraznil, že stále dúfa, že sa mu podarí štartovať na US Open, ale to si vyžaduje zmenu vládnej politiky, ktorú bude Tenisová asociácia USA dodržiavať. Djokovič je trojnásobný šampión US Open, vlani prehral vo finále s Rusom Daniilom Medvedevom. Informovala o tom agentúra AP.