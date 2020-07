Slováci sú spokojnejší s opatreniami Európskej únie počas Covid-19, ale líšia sa v názore na peniaze

Európska únia by mala mať väčšie kompetencie

Na zdravotníctvo by niektorí peniaze nedali

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2020 - Postoj Slovákov k opatreniam Európskej únie (EÚ) počas pandémie koronavírusu sa zásadne nemenil. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra. Jeho cieľom bolo v rovnakých otázkach porovnať odpovede Európanov po prvom prieskume, ktorý sa robil na prelome apríla a mája. Nadväzujúci prieskum sa vykonal na vzorke 24 798 európskych respondentov od 11. do 29. júna.S krokmi, ktoré prijala EÚ počas koronakrízy je v súčasnosti aspoň čiastočne spokojných 56 percent Slovákov. Oproti prvému meraniu je tak spokojnejších osem percent ľudí. Slovensko je aj nad priemerom únie, kde sa spokojnosť pohybuje na úrovni 49 percent.Z ďalších meraní taktiež vyplynulo, že takmer tri štvrtiny Slovákov počulo videlo alebo čítalo o krokoch, ktoré EÚ proti koronavírusu podnikla, no 46 percent nevie, aké konkrétne to sú. Slováci sú tiež spokojnejší so solidaritou medzi členskými štátmi. Počet spokojnejších ľudí stúpol o sedem percent na celkových 51.Z toho vyplýva aj to, že Slováci sú spokojnejší ako iní Európania (39 percent). Miera spokojnosti však oproti prvotnému prieskumu rástla aj medzi nimi, a to o šesť percent.V prípade rozšírenia právomocí EÚ na väčšie kompetencie pri vysporiadaní sa s podobnými krízami, ako je tá spôsobená koronavírusom, sa názory Slovákov oproti prvému prieskumu zásadne nelíšia. Väčšina (64 percent) si myslí, že EÚ by mala mať väčšie kompetencie, čo predstavuje trojpercentný nárast priemer EÚ je 68 percent.V čom sa ale Slováci významne líšia od priemeru EÚ, je využívanie rozpočtu únie na najbližších sedem rokov. Zatiaľ čo 55 percent Európanov by chcelo peniaze investovať do verejného zdravotníctva, na Slovensku to chce len 38 percent opýtaných.Pre Slovákov je najčastejšou voľbou zamestnanosť a sociálne záležitosti, uvidelo to 63 percent z nich. Priemer EÚ je 37 percent. Druhou najfrekventovanejšou odpoveďou je pre Slovákov (59 percent) aj Európanov (45 percent) obnova ekonomiky a vytváranie nových príležitostí podnikania.Treťou prioritou z rozpočtu je pre Slovákov rozvoj poľnohospodárstva. Nasmerovať financie do tohto odvetvia si želá 40 percent z nich, pričom priemer únie je 18 percent.