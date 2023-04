Slováci už majú v príprave negatívnu bilanciu. Musíme sa naučiť dávať góly a menej ich dostávať, vraví Hrivík

Hrivíkov špecifický zápas

Chromiakova premiéra

29.4.2023 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti majú po piatku už negatívnu bilanciu v príprave na májové majstrovstvá sveta vo fínskom Tampere a lotyšskej Rige.Zverenci kanadského trénera Craiga Ramsayho najskôr dvakrát zdolali Švajčiarov, potom dvakrát podľahli Čechom a v piatok prehrali v Žiline s Nemcami 3:4. Šancu na reparát budú mať už v sobotu, keď rovnakého súpera privítajú v Trenčíne o 14.30 h.Slováci viedli od piatej minúty gólom obrancu Samuela Kňažka , v 17. minúte vyrovnal skóre na 1:1 Dominik Kahun. V druhej tretine si Nemci vypracovali dvojgólový náskok, keď Samuela Hlavaja prekonali Dominik Bokk v 30. minúte a Daniel Fischbuch o tri minúty neskôr. Róbert Lantoši strelil kontaktný gól v 45. minúte z trestného strieľania, no Kahun päť minút pred koncom tretej tretiny druhým zásahom zvýšil stav na 4:2 pre Nemcov. Richard Pánik v predposlednej minúte duelu už len skorigoval prehru domácich.Pre útočníka Mareka Hrivíka išlo o špecifický zápas, keďže sa vrátil na žilinský štadión po 15 rokoch."Bola to nostalgia a veľmi som sa na to tešil. Mrzí ma, že sme nezvíťazili, ale verím, že diváci si užili celkom slušný hokej. Prvá tretina nebola podľa našich predstáv a potom sme sa snažili dobiehať výsledok. Urobili sme chyby, ktoré by sme nechceli robiť často a tie nás stáli zápas. Nášmu brankárovi sme moc nepomohli. Musíme sa naučiť dávať góly a menej ich dostávať. Verím, že si to šetríme na MS. Predsa len, je to príprava," skonštatoval hráč švédskeho Leksandu vo videu na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Útočník Martin Chromiak zažil v piatok premiéru v seniorskom národnom tíme."Prehra určite mrzí. Mohlo to byť lepšie, ale so svojím výkonom som spokojný. Myslím si, že celý tím by mal byť spokojný, lebo sme tam nechali všetko. Boli sme kúsok od vyrovnania, nechýbalo k tomu veľa. Keď budeme takto pokračovať, tak ich v ďalšom zápase musíme zdolať. Som vďačný za to, že tu môžem byť. Snažil som sa využiť každú minútu na ľade," uviedol hráč tímu Ontario Reign zo zámorskej AHL, ktorý sa teší na duel v rodnom Trenčíne."Je sen každého chlapca dostať sa do mužskej reprezentácie a hrať pred domácim publikom, kde som hrával 7-8 rokov. Bude to špeciálne a veľmi sa na to teším."Počas nasledujúceho týždňa absolvujú slovenskí hokejoví reprezentanti záverečné dve prípravné stretnutia, Rakúšanov vyzvú v Kapfenbergu a Trenčíne. Svetový šampionát sa pre nich začne v piatok 12. mája v lotyšskej Rige duelom proti Čechom.