Slováci v úvodnom zápase ME v hádzanej vysoko prehrali v Košiciach s Nórskom

Priestor dostali aj mladí hráči

Najlepším strelcom bol Urban



Majstrovstvá Európy hádzanárov 2022



Slovensko a Maďarsko



F-skupina (Košice):

Nórsko - Slovensko 35:25 (15:11)

Zostava a góly SR: Paul, Žernovič - T. Urban 6, Prokop 5, Briatka 3, Hniďák 3, Smetánka 3, Slaninka 2, Kalafut 1, Macháč 1, Potisk 1, Hruščák, Ďuriš, Péchy, Kováčech, Mikita.

Vylúčenia: 5:2, pok. hody: 1/0 - 6/5.



Rusko - Litva 29:27 (14:9)



Tabuľka F-skupiny:

1. Nórsko 1 1 0 0 35:25 2

2. Rusko 1 1 0 0 29:27 2

3. Litva 1 0 0 1 27:29 0

4. Slovensko 1 0 0 25:35 0



Hlasy



Peter Kukučka (tréner SR): "Z určitých fáz môžem byť spokojný. Škoda, že v závere prvého polčasu sme nedržali krok s Nórmi. Mali sme problém, keď sme vpredu spravili chybu a Nóri boli rýchli. V druhom polčase sme dostali 20 gólov, čo je dosť veľa. Za prvý polčas som spokojný, starší hráči to potiahli. V druhom som dal šancu aj mladíkom. Najdôležitejšie zápasy sú pred nami a ja som rád, že mladší hráči sa chytili svojich príležitostí. Prehra o 10 gólov je vysoká, ale nebudeme si klamať, Nóri si na ME prišli možno aj pre zlato. V prvom rade musíme analyzovať výkon Litvy."



13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentácia hádzanárov v súlade s papierovými predpokladmi nevstúpila úspešne do majstrovstiev Európy, ktoré Slováci organizujú spolu s Maďarmi, keď vo štvrtok večer v Košiciach podľahli Nórom 25:35.Zverenci trénera Petra Kukučku na ME štartujú po desiatich rokoch a v prvom polčase dlho držali krok s favoritom.Nóri síce v úvode viedli 3:0, neskôr však Slováci trikrát získali najtesnejší náskok - 6:5, 7:6 a 8:7.Na konci úvodnej tridsaťminútovky si nórski hádzanári vypracovali štvorgólový náskok, ktorý po zmene strán postupne zvyšovali.V druhej časti dal kouč Kukučka príležitosť aj mladíkom a viacerí z nich si otvorili reprezentačný strelecký účet na kontinentálnom šampionáte.Najlepším strelcom slovenského výberu v tomto súboji sa stal so 6 gólmi Tomáš Urban, Jakub Prokop zaznamenal 5 presných zásahov a trio Martin Briatka, Marek Hniďák a Tomáš Smetánka sa presadilo po 3-krát. Za Nórov bol najlepší strelec Erik Thorsteinsen Toft s piatimi zásahmi.V druhom štvrtkovom súboji Rusi zdolali Litovčanov 29:27. Slovenskí hádzanári v sobotu 15.1. o 18.00 h vyzvú hráčov Litvy a v pondelok 17.1. si tiež o 18.00 h zmerajú sily s Rusmi.Do ďalšej fázy šampionátu postúpia len dva tímy z každej zo šiestich základných skupín.