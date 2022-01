Austrálsky minister pre imigráciu zrušil Djokovičovi vízum. Djokovič tak zrejme nebude môcť štartovať na Australian Open.

Austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke zrušil srbskému tenistovi Novakovi Djokovičovi vízum. Líder svetového rebríčka tak zrejme nebude môcť štartovať na grandslamovom turnaji Australian Open. Informovala o tom agentúra AFP.

Hawkeovo rozhodnutie je klasifikované ako nepriaznivé rozhodnutie a podľa § 133C ods. 3 austrálskeho práva to znamená, že Djokovičovi nemôže byť v Austrálii udelené vízum po dobu ďalších troch rokov. Denník The Guardian ale upozorňuje, že existujú "určité výnimky".

Rozhodnutie podľa bývalého námestníka pre imigráciu Abula Rizviho znamená, že Djokovič sa musí vrátiť do detenčného zariadenia, v ktorom sa už zdržiaval.

„Predpokladám, že právnici sa budú usilovať o to, aby z neho bol prepustený a tiež o preklenovacie víza, ktoré by mu umožnili na Australian Open hrať. Súd to bude musieť zvážiť a rozhodnúť,“ uviedol Rizvi.

Nie je tiež zrejmé, ako na situáciu zareaguje organizácia Tennis Australia, ktorá organizuje prvé grandslam sezóny. Djokovič v ňom mal byť nasadenou jednotkou a bojovať o 21. grandslamový titul, čo by z neho v tomto ohľade urobilo najúspešnejšieho tenistu histórie.



Djokovič by mal po tomto verdikte opustiť krajinu. Hawke zdôvodnil zrušenie vstupných víz "zdravotnými dôvodmi, pre zachovanie poriadku a na základe toho, že je to verejnom záujme". Srb čelí vyhosteniu z krajiny iba tri dni pred štartom Australian Open, kde mal obhajovať titul. "Vláda premiéra Scott Morrisona je pevne odhodlaná chrániť austrálske hranice, obzvlášť v súvislosti s pandémiou COVID-19," vyhlásil Hawke.