Slovak Business Agency hľadá spoločnosť na monitorovanie podnikateľského prostredia na Slovensku

Zákazka sa delí na dve časti

Monitoring špecifických oblastí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovak Business Agency (SBA) hľadá spoločnosť, ktorá by pre ňu zabezpečila monitorovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Ako ďalej vyplýva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, celková odhadovaná hodnota zákazky je viac ako 941-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty.Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 2. septembra tohto roka. Zmluvu by mala SBA uzatvoriť na dva roky. SBA realizuje projekt v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.Mal by hodnotiť kvalitu podmienok na podnikanie, ale aj identifikovať a analyzovať bariéry rozvoja podnikania či mapovať nové trendy.Zákazka sa delí na dve časti. Prvá je zameraná na monitoring podnikateľského prostredia v oblasti zhodnotenia a vývoja malých a stredných podnikov.Obsahovať bude napríklad analýzu podnikateľského prostredia v regiónoch, postavenie malých a stredných podnikov v sektore priemyselnej výroby, či živnostenské podnikanie. Odhadovaná hodnota tejto časti je 508-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty.Druhá časť sa týka monitoringu podnikateľského prostredia v špecifických oblastiach. Riešiť bude okrem iného uplatňovanie pravidiel štátnej a minimálnej pomoci v regióne V4 alebo daňovo-odvodové zaťaženie. Odhadovaná hodnota je 433,3-tisíca eur bez dane z pridanej hodnoty.