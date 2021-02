Vlhová obhajuje titul v obrovskom slalome z Are. Na trať pôjde v prvom kole so štartovým číslom 3.

Majstrovstvá sveta v Cortine d'Ampezzo pokračujú vo štvrtok obrovským slalomom žien (10.00/13.30), v ktorom bude zlato z MS 2019 obhajovať slovenská lyžiarka Petra Vlhová. V Are triumfovala s náskokom 14 stotín sekundy pred Nemkou Viktoriou Rebensburgovou. Vlhová má šancu získať na prebiehajúcom šampionáte druhú medailu po tom, ako vybojovala striebro v alpskej kombinácii.





štvrtok, 18. februára - obrovský slalom žien (10.00/13.30)

Na štart "obráku" sa postaví po dni voľna, v utorok v individuálnej paralelke sa Vlhová po vypadnutí v predpoludňajšej kvalifikácii nedostala do hlavnej súťaže, takže sa jej čas na odpočinok a regeneráciu ešte predĺžil. "Trošku ma zradil materiál, ale taký je šport, aspoň si trochu oddýchnem a pripravím sa na obrovský slalom," uviedla na instagrame. Na trať pôjde v prvom kole so štartovým číslom 3, pred ňou budú na štarte Švajčiarka Michelle Gisinová a Talianka Marta Bassinová.Dvadsaťpäťročná slovenská reprezentantka je síce obhajkyňa prvenstva, no v obrovskom slalome nebude najväčšou favoritkou. V tejto sezóne Svetového pohára jej patrí v priebežnom hodnotení disciplíny až siedme miesto. Jej najlepšími umiesteniami boli dve tretie priečky zo Söldenu a Courchevelu, obe dosiahla v úvode ročníka. Potom mali jej výkony v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne klesajúcu tendenciu. V druhých pretekoch v Courcheveli vypadla, v Kranjskej Gore bola štvrtá a desiata a v Kronplatzi dvanásta. Okrem nej bude SR vo štvrtkovej súťaži reprezentovať aj Petra Hromcová s číslom 55.Najväčšou ašpirantkou na zisk zlata by mala byť domáca Marta Bassinová, ktorá v tejto zime vyhrala štyri "obráky" a raz bola tretia. Zisk malého glóbusu má na dosah, pred záverečnými dvoma súťažami viedla klasifikáciu disciplíny s náskokom 124 bodov pred Tessou Worleyovou, víťazkou z Kronplatzu. Práve skúsená francúzska pretekárka bude jednou z jej hlavných konkurentiek, na titul vážne ašpirujú aj Švajčiarka Michelle Gisinová, ďalšia domáca reprezentantka a obhajkyňa malého i veľkého glóbusu Federica Brignoneová a Mikaela Shiffrinová, olympijská šampiónka z Pjongčangu 2018. Američanka si chce zlepšiť šampionátovú zbierku po tom, ako v Cortine už triumfovala v alpskej kombinácii a získala bronz v super-G.Okrem ženských pretekov sa uskutoční vo štvrtok aj kvalifikácia obrovského slalomu mužov. V ňom budú štartovať traja slovenskí reprezentanti - bratia Adam a Andreas Žampovci a Filip Baláž.





MS 2019 (Are): 1. Petra VLHOVÁ (SR), 2. Viktoria Rebensburgová (Nem.), 3. Mikaela Shiffrinová (USA)

ZOH 2018 (Pjongčang): 1. Mikaela Shiffrinová (USA), 2. Ragnhild Mowinckelová (Nór.), 3. Federica Brignoneová (Tal.), ... 13. Petra VLHOVÁ (SR)

svah: Olympia delle Tofane, štart 1960 m, cieľ 1560 m, dĺžka trate 1310 m, prevýšenie 400 m, klesanie max 45, priemer 30 percent