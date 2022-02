Britskí experti: V budúcnosti sú veľmi reálne veľké vlny covidu

Existuje veľmi reálna možnosť, že Britániu zasiahnu v budúcnosti ďalšie veľké vlny koronavírusu. Vo vyhlásení to v piatok uviedli epidemiológovia, ktorí modelujú pandémiu pre potreby vlády, keď tvorí odporúčania, informovala tlačová agentúra Reuters.





Britský premiér Boris Johnson pritom zrušil pandemické obmedzenia v Anglicku a vyhlásil, že pandémia sa síce ešte neskončila, ale Británia sa musí naučiť s koronavírusom žiť.Vedecká skupina pre modelovanie pandemickej chrípky, Operačná podskupina (SPI-M-O), vo vyhlásení napísala, že najväčším neznámym faktorom v strednodobom výhľade je výskyt nových variantov koronavírusu, ako aj slabnúca imunita obyvateľstva."Veľké budúce vlny nákazy, ktoré si vyžadujú aktívne manažovanie, aby sa zabránilo škodlivému tlaku na systém zdravotnej starostlivosti, sú prinajmenšom reálnou možnosťou (existuje o tom vysoká istota)," uviedla SPI-M-O vo vyhlásení.Británia hlási celkovo 157.730 úmrtí na covid, čo je siedmy najvyšší počet na svete, pričom Johnson čelí tvrdej kritike za to, ako rieši pandémiu, počas ktorej boli vyhlásené už tri celoštátne lockdowny.Prudký nárast v prípadoch infekcie spôsobil variant omikron - koncom vlaňajška dosiahli počty nové maximá. To donútilo Johnsona znovu zaviesť niektoré obmedzujúce opatrenia, aj keď úmrtia nepribúdali rovnakým tempom.Premiér teraz znovu otvoril ekonomiku a odôvodnil to tým, že krajina podáva ľuďom posilňujúce dávky vakcíny proti covidu, má k dispozícii antivirotiká a omikron spôsobuje menej závažný priebeh nákazy. Tým sa narušuje spojitosť medzi prípadmi nákazy a úmrtiami.SPI-M-O pre Reuters uviedla, že hoci sa situácia v súvislosti s covidom bude každým rokom zlepšovať, zrejme prídu obdobia, keď bude musieť vláda "cúvnuť" a znovu zaviesť opatrenia."Nasledujúcich niekoľko rokov bude veľmi neistých a budúci výskyt a vlny budú pravdepodobne prudké, potom sa situácia upokojí. Ustálený, predvídateľný vývoj je však ešte na mnoho rokov vzdialený," napísala vo vyhlásení Operačná podskupina.