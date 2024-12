FANTASTICKÝ ÚSPECH: Fialková skončila tretia v pretekoch s hromadným štartom

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková obsadila tretie miesto v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km na podujatí 3. kola Svetového pohára vo francúzskom Annecy. V strhujúcom finiši zdolala o jednu desatinu sekundy domácu Jeanne Richardovú a uchmatla si pódiové umiestnenie napriek trom chybám na strelnici. Zároveň vylepšila svoje najlepšie umiestnenie v sezóne a dosiahla prvý pódiový výsledok v prestížnom seriáli od marca 2022. Na víťaznú Nemku Selinu Grotianovú stratila 35,4 sekundy.





"Netuším, čo sa udialo, bolo to bláznivé. Do poslednej chvíle som nevedela, či budem štartovať. Urobila som dve chyby na prvej stojke a myslela som si, že už budem bojovať o prvú pätnástku. Podarilo sa mi dať nulu na poslednej streľbe a videla som, že odchádzam zo strelnice piata. To, že sa dotiahnem na tretie miesto, sa mi nezdalo ako možné. Opticky sa mi nezdalo, že by som Francúzku dobiehala. Potom jej však na cieľovej rovinke došli sily. Ja som bojovala až do konca a vyplatilo sa to," uviedla 32-ročná Slovenka pre portál slovenskybiatlon.sk.Bátovská Fialková sa dostala do pretekov z pozície náhradníčky. Do štartovej listiny ju dostali zdravotné problémy súperiek. Pozíciu mala náročnú, keďže sa musela predierať dopredu s číslom 28. Na prvej streľbe v ľahu urobila jednu chybu a figurovala na 25. mieste. Na druhej položke sklopila všetky terče, čo znamenalo posun výsledkovou listinou na 18. pozíciu. Navyše na úseku pred treťou streľbou bežala výborne a v polovici pretekov sa posunula už na 12. priečku. Diametrálne sa zmenili aj podmienky na trati v Le Grand-Bornand, keď dážď vystriedalo husté sneženie. Prvá položka v stoji priniesla veľa nepresných výstrelov. Dvakrát minula aj Bátovská Fialková a po 300 metroch navyše sa zaradila na 18. miesto. Záverečnú streľbu však zvládla bez chyby a dokázala sa posunúť už na štvrtú priečku. V záverečných metroch ešte mohla atakovať aj Francúzku Jeanne Richardovú, na ktorú strácala 10 sekúnd. V strhujúcom finiši na cieľovej rovinke ešte dokázala zo seba vydať maximum a na páske poslala lyžu tesne pred francúzsku súperku. Výrazným spôsobom prispel k úspechu slovenskej reprezentantky druhý najlepší bežecký čas. Na pódium sa postavila po viac ako dvoch rokoch, naposledy obsadila tretie miesto v stíhačke v Holmenkollene.Záverečné preteky v tomto kalendárnom roku začala výborne Švédka Anna Magnussonová. Po dvoch čistých položkách viedla s náskokom ôsmich sekúnd. Bežecky však zaostávala a do čela sa posunula domáca Richardová, ktorá absolvovala 15 výstrelov bez chyby, o šancu na prvenstvo ju pripravil až jeden trestný okruh na záverečnej streľbe. Všetkých 20 terčov vyčistila Preussová, ktorú nasledovala s minimálnym mankom jej krajanka Grotianová. Práve jej sa v závere podarilo predstihnúť skúsenejšiu tímovú kolegyňu. Dvadsaťročná Nemka zaznamenala premiérový triumf v SP.

3. kolo SP v Annecy



ženy - preteky s hromadným štartom na 12,5 km: 1. Selina Grotianová 38:35,4 min. (1 trestný okruh), 2. Franziska Preussová (obe Nem.) +12,7 s (0), 3. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ (SR) +35,4 (3), 4. Jeanne Richardová (Fr.) +35,5 (1), 5. Suvi Minkkinenová (Fín.) +57,2 (2), 6. Julia Simonová (Fr.) +1:12,4 min. (4), 7. Lotte Lieová (Belg.) +1:16,2 (3), 8. Oceane Michelonová (Fr.) +1:18,0 (4), 9. Elvira Öbergová (Švéd.) +1:19,1 (4), 10. Lena Häckiová-Grossová (Švajč.) +1:19,8 (3)



celkové poradie SP (po 8 z 21 súťaží): 1. Preussová 565 b., 2. Öbergová 371, 3. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 352, 4. Simonová 315, 5. Vanessa Voigtová (Nem.) 307, 6. Suvi Minkkinenová 285, ..., 22. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 143



priebežné poradie v pretekoch s hromadným štartom (2 z 5): 1. Preussová 140, 2. Öbergová 124, 3. Simonová 120, 4. Grotianová 90, 5. Richardová 84, 6. Minkkinenová 80, ..., 8. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 65