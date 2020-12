Igor Matovič je veľmi vzťahovačný, Richard Sulík priznal zlé vzťahy v koalícii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.12.2020 (Webnoviny.sk) - Vzťahy v koalícii nie sú dobré, pretože predseda vlády SR Igor Matovič je veľmi vzťahovačný. Uviedol to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike podpredseda vlády, minister hospodárstva a líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Poslanec Národnej rady SR a predseda strany Hlas - sociálne demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini na otázku vzťahov v koalícii reagoval, že ich sleduje verejnosť ale aj zahraničie.„Verte, že každý týždeň o nás idú správy cez veľvyslanectvá do ostatných členských krajín Európskej únie aj NATO, a hovoria, aká tu je situácia,“ povedal Pellegrini s tým, že aj keď sa strana SaS vie postaviť premiérovi, aj tak nesie zodpovednosť za to, čo sa deje.„My sme tam traja zo šestnástich na vláde. Nájdete mnoho rozhodnutí, kde sme boli proti. Kde sme po prvé požiadali o hlasovanie a nie o všeobecný súhlas, a v hlasovaní sme boli proti,“ povedal Sulík s tým, že sa im podarilo zabrániť viacerým veciam.