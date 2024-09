Prezident Zelenskyj vyzýva na globálnu „akciu“ s cieľom prinútiť Rusko k mieru

Rusko je jediným agresorom vo vojne

Dodávanie munície pre agresora

25.9.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok odmietol myšlienku mierových rozhovorov s Moskvou. Namiesto toho vyzval na nešpecifikovanú globálnu „akciu“ za splnenie požiadavky Charty OSN , aby každá krajina rešpektovala suverenitu a územnú celistvosť iných štátov.Zelenskyj povedal Bezpečnostnej rade OSN , že ruský vodca Vladimir Putin pácha „medzinárodný zločin“ a porušil toľko medzinárodných pravidiel, že sám od seba neprestane. „A preto táto vojna nemôže jednoducho zmiznúť. Preto táto vojna nemôže byť upokojená rozhovormi,“ povedal Zelenskyj.„Rusko môže byť len prinútené k mieru, a to je presne to, čo je potrebné - prinútiť Rusko k mieru, keďže je jediným agresorom v tejto vojne, jediným porušovateľom Charty OSN.“Zelenskyj tiež povedal, že Ukrajina vie, že niektoré krajiny chcú dialóg s Putinom. Ale zároveň položil rečnícku otázku, čo od toho očakávajú.„Čo by od neho mohli počuť - že je naštvaný, pretože uplatňujeme svoje právo brániť svoj ľud, alebo že chce udržať vojnu a teror, aby si nikto nemyslel, že sa mýlil?“Zelenskyj spomenul aj krajiny, ktoré dodávajú zbrane a muníciu Rusku, a povedal, že Moskva nemá legitímny dôvod robiť z Iránu a Severnej Kórey „de facto spolupáchateľov“.Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia vyjadril protest, že Zelenskyj sa opäť dostáva do centra pozornosti OSN. „Pokiaľ ide o počúvanie týchto otrepaných vyhlásení, nemáme v úmysle tým strácať čas,“ povedal Nebenzia.