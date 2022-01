Slovákov na ME mrzia chyby v súboji proti Nórom. Litovčanov chcú v sobotu zdolať a pôjde im o veľa

Slováci bojovali až do konca

Najlepším strelcom bol Urban

V sobotu im pôjde o veľa

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Najprv to vyzeralo nádejne, potom prijateľne a napokon očakávane. Prvé slovenské vystúpenie na majstrovstvách Európy v mužskej hádzanej po 10 rokoch prinieslo prehru s favorizovanými Nórmi 25:35.Po solídnom prvom polčase v tom druhom už Slováci viditeľne herne zaostávali za jedným z ašpirantov na medailu. Aj preto tréner Peter Kukučka dal priestor viacerým mladým hráčom.Celkovo sa však pred povolenou štvrtinou diváckej kapacity v košickej Steel aréne odohral zaujímavý zápas."Bol to skvelý pocit, že nás fanúšikovia povzbudzovali. Aj necelú dvojtisícovú návštevu bolo počuť. Veľmi pekne im ďakujeme, že nás prišli podporiť a dalo nám to veľa energie,“ uviedol kapitán slovenského tímu Ľubomír Ďuriš na webe slovakhandball.sk.So spoluhráčmi síce stratili nádej na dobrý výsledok na začiatku druhého dejstva, ale duel nevypustili a bojovali až do konca."To bol hlavný cieľ v tomto zápase, lebo sme vedeli, kto proti nám stojí. Prvý polčas sme prehrali o štyri góly, ale myslím si, že z našej strany tam bolo veľa dobrých vecí. Mrzia nás jednoduché chyby, ktoré oni potrestali gólmi z protiútokov. To nás stálo veľa síl. Prehrali sme o desať gólov, ale zase nevyzeralo to vôbec zle,“ poznamenal Ďuriš.Najlepším strelcom v drese SR bol so šiestimi gólmi Tomáš Urban, ktorý najmä v prvom polčase ukázal svoje zakončovateľské schopnosti."Vtedy nám vychádzali naše veci, išlo to v obrane, darilo sa Teovi Paulovi v bránke a premieňali sme šance. V druhom polčase sme zahodili nejaké príležitosti, naša defenzíva bola deravejšia. Nóri potrestali naše chyby, odskočili na 7 - 8 gólov a ukázali svoju silu i to, že sú kvalitatívne na tom omnoho lepšie," skonštatoval Tomáš Urban.Zatiaľ čo proti Nórom sa Slováci zoznamovali s atmosférou vrcholného podujatia po dlhom čase, v sobotu proti hráčom Litvy im už pôjde o veľa. Treba sa pokúsiť o víťazstvo a zachovať si nádej na postup z F-skupiny."S Litvou nás v sobotu čaká ďalších 60 náročných minút. Musíme sa na tohto súpera veľmi dobre pripraviť, dodržiavať taktiku a vnútiť jeho hráčom našu hru. Ešte sa nepozeráme na Rusov, najskôr tu máme pred sebou Litovčanov,“ doplnil Tomáš Urban."Vieme, ktoré zápasy sú pre nás dôležité. Litovčanov sme proti Rusom nesledovali. Tak sme sa dohodli, aby sme sa sústredili na Nórov. Od piatka je na rade Litva,“ uviedol Jakub Prokop, autor piatich gólov proti Nórom. Ďuriš pomenoval slovenský cieľ v sobotnom zápase od 18.00 h."Určite to nebude jednoduchý zápas, ale pôjdeme ho vyhrať," podotkol Ďuriš na webe Slovenského zväzu hádzanej.