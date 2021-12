Vlhová piata v druhom obrovskom slalome v Courcheveli, triumfovala Hectorová

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v stredajšom obrovskom slalome Svetového pohára piate miesto. Vo francúzskom Courcheveli zaostala za víťaznou Švédskou Sarou Hectorovou o 1,24 sekundy. Na druhej priečke skončila s odstupom 35 stotín Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá si tak upevnila vedenie v celkovom poradí SP, tretia bola Talianka Marta Bassinová (+0,60).





Hectorová slávila druhé víťazstvo v pretekoch SP, predtým triumfovala ešte v decembri 2014 v obrovskom slalome v rakúskom Kühtai. "Je to úžasné. Niečo neuveriteľné, sama som z toho prekvapená. Nemôžem tomu uveriť. Som hrdá na moje výkony tu vo Francúzsku," vyznala sa v cieli 29-ročná Švédka, ktorá v utorkovom prvom obrovskom slalome v Courcheveli skončila druhá za Shiffrinovou. O deň neskôr si s Američankou pozície vymenili.Stredajšia súťaž bola náhradou za zrušené preteky v americkom Killingtone. Vlhová, ktorá skončila v prvom "obráku" v Courcheveli na štvrtom mieste, opäť otvorila preteky so štartovým číslom 1. Od úvodu si - až na menšie zaváhanie po prvom medzičase - držala líniu a nastavila konkurencieschopné medzičasy. V zavretých bránach trochu viac tlačila na lyže a neskoro uvoľňovala oblúk, do dolnej časti však zobrala dobrú rýchlosť a po 1. kole sa zaradila na piatu pozíciu. Za vedúcou Hectorovou zaostávala o 59 stotín sekundy. Švédka bola od prvého medzičasu v zelených číslach a suverénnou jazdou sa dostala do vedenia. Priebežne druhá bola domáca Tessa Worleyová (+0,11 s), tretia priečka patrila Shiffrinovej (+0,34). Líderka SP sa nevyhla zaváhaniam, na niektoré brány išla príliš priamo. Pred Vlhovú sa zaradila ešte Bassinová, ktorá bola štvrtá s mankom 0,39 s.Dvadsaťšesťročná slovenská reprezentantka predviedla v 2. kole podobnú jazdu. Začala explozívne, držala si dobrú stopu, no v strmine mala mierne problémy. Stále sa však pohybovala v zelených číslach a v cieli predstihla dovtedy vedúcu Poľku Maryna Gasienica-Danielovú o 12 stotín. Následne ju Bassinová prekonala o 0,64 s a potom išla do vedenia aj Shiffrinová. Američanka riskovala, predviedla agresívnu jazdu, ale opäť aj s chybami. Dala tak šancu konkurentkám. Worleyová tlak domáceho prostredia neuniesla a klesla o tri priečky, Hectorová si však udržala pevné nervy, predviedla parádnu jazdu na hranici rizika a dočkala sa po siedmich rokoch vytúženého triumfu.Pretekárky sa po Vianociach presunú do rakúskeho Lienzu, kde ich čaká obrovský slalom (28. decembra) a slalom (29. decembra).