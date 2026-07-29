Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

29. júla 2026

Slovanistov čaká horúci august – 7 prípravných zápasov aj tréningový kemp na Štrbskom Plese


Tagy: HC Slovan Kemp Prípravné zápasy Sústredenie

Slovanisti začnú prípravu na ľade pred novou sezónou v pondelok 3. augusta. Sedem prípravných zápasov aj sústredenie na Štrbskom Plese. Na hokejistov HC Slovan Bratislava čaká v auguste poriadna ...



Zdieľať
69f39a9be0db5479602490 676x451 29.7.2026 (SITA.sk) - Slovanisti začnú prípravu na ľade pred novou sezónou v pondelok 3. augusta.


Sedem prípravných zápasov aj sústredenie na Štrbskom Plese. Na hokejistov HC Slovan Bratislava čaká v auguste poriadna predsezónna zaberačka. V pondelok 3. augusta odštartujú spoločnú prípravu na ľade pred sezónou 2026/2027.

"Úvodný víkend spoločnej predsezónnej prípravy si hráči spestria exhibičným futbalovým zápasom proti tímu FK Karpaty Limbach a rodinným popoludním a stretnutím s fanúšikmi v tejto malebnej malokarpatskej obci. Podujatie sa koná na miestnom futbalovom ihrisku v sobotu 1. augusta od 15.00 h," informoval oficiálny web HC Slovan Bratislava.

V úvode budúceho týždňa majú zverenci kanadského trénera Brada Tappera na programe dvojfázový tréningový režim - dopoludňajšie tréningy na ľade budú prebiehať v dvoch skupinách, popoludní sa mužstvo stretne na spoločnej tímovej jednotke. Po štyroch intenzívnych dňoch bude nasledovať regeneračný víkend.


Presun do Tatier


V nedeľu 9. augusta sa výprava presunie na tradičné sústredenie do Vysokých Tatier, kde absolvuje niekoľkodňový tréningový kemp.

Svoj hlavný stan si Slovan rozloží v známom Hoteli FIS na Štrbskom Plese, na ľad bude chodiť do neďalekého Popradu. Po návrate z Vysokých Tatier čaká na úradujúceho vicemajstra záverečná fáza tréningového bloku a postupný prechod do zápasového režimu.

Predsezónny program ponúkne "belasým" sériu kvalitných medzinárodných konfrontácií.

Proti Třincu aj Českým Budějoviciam


"Prvým súperom bude vicemajster českej extraligy HC Oceláři Třinec, s ktorým sa Slovan stretne vo štvrtok 13. augusta v Liptovskom Mikuláši. Následne mužstvo odohrá ďalšie dva prípravné zápasy v Českých Budějoviciach – 20. augusta proti domácemu Motoru a 21. augusta proti rakúskemu tímu Vienna Capitals," doplnil informácie web HC Slovan Bratislava.

Záver augusta bude patriť účasti na turnaji v rakúskom Grazi, kde na Bratislavčanov čakajú dva atraktívne duely. V sobotu 29. augusta nastúpia proti Sparte Praha a o deň neskôr ich preverí domáci tím Graz 99ers, úradujúci majster nadnárodnej ICE HL ligy.


Zdroj: SITA.sk - Slovanistov čaká horúci august – 7 prípravných zápasov aj tréningový kemp na Štrbskom Plese © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: HC Slovan Kemp Prípravné zápasy Sústredenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovan Bratislava delí už len krok od istoty skupiny v pohárovej Európe. Prejde cez gruzínsku prekážku?
<< predchádzajúci článok
Česká reprezentácia túži po španielskom trénerovi. Denia má veľa spoločného s De la Fuentem

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 