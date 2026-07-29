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29. júla 2026
Slovanistov čaká horúci august – 7 prípravných zápasov aj tréningový kemp na Štrbskom Plese
Slovanisti začnú prípravu na ľade pred novou sezónou v pondelok 3. augusta. Sedem prípravných zápasov aj sústredenie na Štrbskom Plese. Na hokejistov HC Slovan Bratislava čaká v auguste poriadna ...
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29.7.2026 (SITA.sk) - Slovanisti začnú prípravu na ľade pred novou sezónou v pondelok 3. augusta.
Sedem prípravných zápasov aj sústredenie na Štrbskom Plese. Na hokejistov HC Slovan Bratislava čaká v auguste poriadna predsezónna zaberačka. V pondelok 3. augusta odštartujú spoločnú prípravu na ľade pred sezónou 2026/2027.
"Úvodný víkend spoločnej predsezónnej prípravy si hráči spestria exhibičným futbalovým zápasom proti tímu FK Karpaty Limbach a rodinným popoludním a stretnutím s fanúšikmi v tejto malebnej malokarpatskej obci. Podujatie sa koná na miestnom futbalovom ihrisku v sobotu 1. augusta od 15.00 h," informoval oficiálny web HC Slovan Bratislava.
V úvode budúceho týždňa majú zverenci kanadského trénera Brada Tappera na programe dvojfázový tréningový režim - dopoludňajšie tréningy na ľade budú prebiehať v dvoch skupinách, popoludní sa mužstvo stretne na spoločnej tímovej jednotke. Po štyroch intenzívnych dňoch bude nasledovať regeneračný víkend.
V nedeľu 9. augusta sa výprava presunie na tradičné sústredenie do Vysokých Tatier, kde absolvuje niekoľkodňový tréningový kemp.
Svoj hlavný stan si Slovan rozloží v známom Hoteli FIS na Štrbskom Plese, na ľad bude chodiť do neďalekého Popradu. Po návrate z Vysokých Tatier čaká na úradujúceho vicemajstra záverečná fáza tréningového bloku a postupný prechod do zápasového režimu.
Predsezónny program ponúkne "belasým" sériu kvalitných medzinárodných konfrontácií.
"Prvým súperom bude vicemajster českej extraligy HC Oceláři Třinec, s ktorým sa Slovan stretne vo štvrtok 13. augusta v Liptovskom Mikuláši. Následne mužstvo odohrá ďalšie dva prípravné zápasy v Českých Budějoviciach – 20. augusta proti domácemu Motoru a 21. augusta proti rakúskemu tímu Vienna Capitals," doplnil informácie web HC Slovan Bratislava.
Záver augusta bude patriť účasti na turnaji v rakúskom Grazi, kde na Bratislavčanov čakajú dva atraktívne duely. V sobotu 29. augusta nastúpia proti Sparte Praha a o deň neskôr ich preverí domáci tím Graz 99ers, úradujúci majster nadnárodnej ICE HL ligy.
Zdroj: SITA.sk - Slovanistov čaká horúci august – 7 prípravných zápasov aj tréningový kemp na Štrbskom Plese © SITA Všetky práva vyhradené.
Sedem prípravných zápasov aj sústredenie na Štrbskom Plese. Na hokejistov HC Slovan Bratislava čaká v auguste poriadna predsezónna zaberačka. V pondelok 3. augusta odštartujú spoločnú prípravu na ľade pred sezónou 2026/2027.
"Úvodný víkend spoločnej predsezónnej prípravy si hráči spestria exhibičným futbalovým zápasom proti tímu FK Karpaty Limbach a rodinným popoludním a stretnutím s fanúšikmi v tejto malebnej malokarpatskej obci. Podujatie sa koná na miestnom futbalovom ihrisku v sobotu 1. augusta od 15.00 h," informoval oficiálny web HC Slovan Bratislava.
V úvode budúceho týždňa majú zverenci kanadského trénera Brada Tappera na programe dvojfázový tréningový režim - dopoludňajšie tréningy na ľade budú prebiehať v dvoch skupinách, popoludní sa mužstvo stretne na spoločnej tímovej jednotke. Po štyroch intenzívnych dňoch bude nasledovať regeneračný víkend.
Presun do Tatier
V nedeľu 9. augusta sa výprava presunie na tradičné sústredenie do Vysokých Tatier, kde absolvuje niekoľkodňový tréningový kemp.
Svoj hlavný stan si Slovan rozloží v známom Hoteli FIS na Štrbskom Plese, na ľad bude chodiť do neďalekého Popradu. Po návrate z Vysokých Tatier čaká na úradujúceho vicemajstra záverečná fáza tréningového bloku a postupný prechod do zápasového režimu.
Predsezónny program ponúkne "belasým" sériu kvalitných medzinárodných konfrontácií.
Proti Třincu aj Českým Budějoviciam
"Prvým súperom bude vicemajster českej extraligy HC Oceláři Třinec, s ktorým sa Slovan stretne vo štvrtok 13. augusta v Liptovskom Mikuláši. Následne mužstvo odohrá ďalšie dva prípravné zápasy v Českých Budějoviciach – 20. augusta proti domácemu Motoru a 21. augusta proti rakúskemu tímu Vienna Capitals," doplnil informácie web HC Slovan Bratislava.
Záver augusta bude patriť účasti na turnaji v rakúskom Grazi, kde na Bratislavčanov čakajú dva atraktívne duely. V sobotu 29. augusta nastúpia proti Sparte Praha a o deň neskôr ich preverí domáci tím Graz 99ers, úradujúci majster nadnárodnej ICE HL ligy.
Zdroj: SITA.sk - Slovanistov čaká horúci august – 7 prípravných zápasov aj tréningový kemp na Štrbskom Plese © SITA Všetky práva vyhradené.
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