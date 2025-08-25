Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

25. augusta 2025

Slovan Bratislava poprel informáciu o presune Weissa na lavičku Kazachstanu



„Belasých“ čaká vo štvrtok odveta play off o postup do hlavnej fázy Európskej ligy na ihrisku Young Boys Bern.



Slovan Bratislava poprel informáciu o presune Weissa na lavičku Kazachstanu

Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava poprel špekulácie o odchode hlavného trénera Vladimíra Weissa st. na lavičku reprezentácie Kazachstanu.


„Dnes sa v slovenských médiách objavila informácia o údajnom možnom presune nášho hlavného trénera Vladimíra Weissa st. na lavičku reprezentácie Kazachstanu. ŠK Slovan Bratislava vyvracia takúto informáciu, ktorá sa nezakladá na pravde. Ohradzujeme sa voči takýmto dezinformáciám, ktoré sa do mediálneho priestoru dostávajú na základe dohadov či z pochybných zdrojov,“ reagoval klub v stanovisku na svojom oficiálnom webe.

„Belasých“ čaká vo štvrtok odveta play off o postup do hlavnej fázy Európskej ligy na ihrisku Young Boys Bern. Slovan v úvodnom stretnutí na Tehelnom poli podľahol švajčiarskemu tímu 0:1.


