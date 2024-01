Svitko na Rely Dakar skončil opäť v Top 10, Varga je už priebežným lídrom súťaže jazdcov na štvorkolkách (video)

Svitko je priebežne štrnásty

Na čele je Al Rahji

8.1.2024 (SITA.sk) - Slovenský reprezentant Štefan Svitko skončil ôsmy v pondelkovej 3. etape súťaže motocyklistov na prestížnej Rely Daka r v Saudskej Arábii. Do Top 10 sa dostal druhýkrát za sebou a v celkovom poradí sa posunul o tri priečky nahor na 13. pozíciu. Pondelkových 440 km meraných úsekov najlepšie zvládol Čiľan Pablo Quintanilla , za ktorým Svitko zaostal o 6:50 min.Po dodatočných penalizáciách sa však poradie zmenilo. Quintanilla klesol až na konečné 7. miesto v pondelňajšej etape, ktorej víťazom sa napokon stal Argentínčan Kevin Benavides . Svitko mal naňho manko 5:04 min. V pondelok jazdci absolvovali dovedna 733 km.V celkovom poradí zostal lídrom Ross Branch z Botswany o viac ako tri minúty vedie pred Čiľanom Josém Ignaciom Cornejom , tretí je priebežne Američan Ricky Brabec (+5:08 min). Svitko je priebežne štrnásty a na vedúceho muža stráca cez 43 minút.Dobré správy prišli zo Saudskej Arábie zo súťaže jazdcov na štvorkolkách. Slovák Juraj Varga síce v pondelok skončil až tretí, no prebojoval sa na čelo priebežného poradia. Doterajší líder Brazílčan Marcelo Madeiros totiž výraznejšie zaostal, na Slováka stratil takmer 22 minút.V pondelok triumfoval Francúz Alexandre Giroud o 18 sekúnd pred Argentínčanom Manuelom Andújarom , Varga zaostal o viac ako šesť minút. V celkovom poradí vedie Varga o 81 sekúnd pred Andújarom.Nového lídra má aj súťaž automobilov, na čelo poradia sa dostal domáci jazdec Yazeed Al Rahji . O 29 sekúnd sa dostal pred Španiela Carlosa Sainza a tretí je Švéd Mattias Ekström. V pondelok zvíťazil Brazílčan Lucas Moraes o 9 sekúnd pred Ekströmom, tretí bol s mankom 1:09 min Al Rahji. Obhajca vlaňajšieho prvenstva Katarčan Nasser Al-Attiyah je zatiaľ piaty a zaostáva o takmer jedenásť minút.Tretia etapa Rely Dakar v kategórii kamiónov patrila českým posádkam. Ovládol ju Aleš Loprais , ktorý sa vyšvihol do čela celkového poradia. Druhý bol Martin Macík, ktorý zostal priebežne tretí.Na utorok organizátori pripravili etapu dlhú 631 km, z nich bude 299 km meraných.