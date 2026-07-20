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20. júla 2026
Slovan Bratislava získal ďalšieho reprezentanta Panamy. Stredopoliar Martínez odohral na MS 2026 tri kompletné zápasy
Tagy: Niké liga 2026/2027
Cristian Martínez sa pred príchodom radil so spoluhráčom z národného tímu Césarom Blackmanom, obaja do seniorského futbalu vstupovali v tíme Club Deportivo Universitario z mesta Chorrillo. Úradujúci ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Cristian Martínez sa pred príchodom radil so spoluhráčom z národného tímu Césarom Blackmanom, obaja do seniorského futbalu vstupovali v tíme Club Deportivo Universitario z mesta Chorrillo.
Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava získal do svojho kádra ďalšieho panamského reprezentanta. Už niekoľko sezóne hráva v "belasom" pravý obranca César Blackman, teraz k nemu pribudne stredopoliar Cristian Martínez. Informáciu priniesol oficiálny web ŠK Slovan.
"Belasí" angažovali 69-násobného reprezentanta Panamy po pôsobení v izraelskom tíme Ironi Kirjat Šmona, v minulosti hral aj v zámorskej MLS. Do seniorského futbalu vstupoval vo vlastí v klube Club Deportivo Universitario z mesta Chorrillo rovnako ako Blackman. Na MS 2026 absolvoval všetky tri stretnutia svojho tímu a v súboji proti Chorvátsku ho vyhlásili za najlepšieho hráča duelu. So Slovanom podpísal zmluvu na tri roky a už sa zapojil do tréningového procesu.
"Som veľmi šťastný, že prichádzam do Slovana Bratislava, veľkého klubu s bohatou históriou i ambíciami. Po majstrovstvách sveta som mal skutočne viacero ponúk a možností, a som veľmi rád, že budem nosiť belasý dres. Významnú úlohu pri mojom rozhodovaní zohral aj môj spoluhráč a kamarát César Blackman, viackrát sme o tom spolu hovorili a telefonovali, povedal mi o Slovane veľmi pozitívne veci. Som skutočne nadšený zo štadióna na Tehelnom poli, je fakt krásny a neviem sa dočkať, keď na ňom budem prvýkrát bojovať za Slovan. Chcem fanúšikom zo seba ukázať to najlepšie, pretože do všetkého idem vo futbale naplno a túžim sa pobiť za úspech môjho tímu, za úspech Slovana Bratislava,“ vyhlásil Martínez.
V reprezentácii Panamy debutoval už ako 19-ročný, od jesene 2021 je stabilnou súčasťou národného tímu, v ktorom zaznamenal zatiaľ 2 presné zásahy a pridal aj 10 gólových prihrávok.
"Veľmi sa teším, že Cristian Martínez je belasý. Ako som spomenul na predsezónnej tlačovej konferencii, dlhodobo sme ho sledovali a na našom transferovom zozname bol aj v predošlých prestupových oknách. Teraz sme sa s Yayom Tourém zhodli, že predstavuje profil hráča, ktorý sa trénerovi hodí do jeho moderného herného štýlu. O Cristiana bol po majstrovstvách sveta enormný záujem. V uplynulých dvoch týždňoch sme viedli veľmi náročné rokovania, keďže hráč i jeho doterajší klub dostávali množstvo ponúk. Preto ma veľmi teší, že sa nám tento náročný prestup podarilo dotiahnuť do úspešného konca a podpísali sme trojročnú zmluvu. Som šťastný, že popri Césarovi Blackmanovi budeme mať v kádri ďalšieho účastníka svetového šampionátu,“ povedal generálny riaditeľ bratislavského klubu Ivan Kmotrík mladší.
Prvý súťažný zápas v sezóne 2026/2027 absolvuje Slovan Bratislava už v utorok 21. júla. v prvom súboji 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov sa predstaví na pôde gruzínskeho klubu Iberia 1999 Tbilisi.
Zdroj: SITA.sk - Slovan Bratislava získal ďalšieho reprezentanta Panamy. Stredopoliar Martínez odohral na MS 2026 tri kompletné zápasy © SITA Všetky práva vyhradené.
Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava získal do svojho kádra ďalšieho panamského reprezentanta. Už niekoľko sezóne hráva v "belasom" pravý obranca César Blackman, teraz k nemu pribudne stredopoliar Cristian Martínez. Informáciu priniesol oficiálny web ŠK Slovan.
"Belasí" angažovali 69-násobného reprezentanta Panamy po pôsobení v izraelskom tíme Ironi Kirjat Šmona, v minulosti hral aj v zámorskej MLS. Do seniorského futbalu vstupoval vo vlastí v klube Club Deportivo Universitario z mesta Chorrillo rovnako ako Blackman. Na MS 2026 absolvoval všetky tri stretnutia svojho tímu a v súboji proti Chorvátsku ho vyhlásili za najlepšieho hráča duelu. So Slovanom podpísal zmluvu na tri roky a už sa zapojil do tréningového procesu.
"Som veľmi šťastný, že prichádzam do Slovana Bratislava, veľkého klubu s bohatou históriou i ambíciami. Po majstrovstvách sveta som mal skutočne viacero ponúk a možností, a som veľmi rád, že budem nosiť belasý dres. Významnú úlohu pri mojom rozhodovaní zohral aj môj spoluhráč a kamarát César Blackman, viackrát sme o tom spolu hovorili a telefonovali, povedal mi o Slovane veľmi pozitívne veci. Som skutočne nadšený zo štadióna na Tehelnom poli, je fakt krásny a neviem sa dočkať, keď na ňom budem prvýkrát bojovať za Slovan. Chcem fanúšikom zo seba ukázať to najlepšie, pretože do všetkého idem vo futbale naplno a túžim sa pobiť za úspech môjho tímu, za úspech Slovana Bratislava,“ vyhlásil Martínez.
V reprezentácii Panamy debutoval už ako 19-ročný, od jesene 2021 je stabilnou súčasťou národného tímu, v ktorom zaznamenal zatiaľ 2 presné zásahy a pridal aj 10 gólových prihrávok.
"Veľmi sa teším, že Cristian Martínez je belasý. Ako som spomenul na predsezónnej tlačovej konferencii, dlhodobo sme ho sledovali a na našom transferovom zozname bol aj v predošlých prestupových oknách. Teraz sme sa s Yayom Tourém zhodli, že predstavuje profil hráča, ktorý sa trénerovi hodí do jeho moderného herného štýlu. O Cristiana bol po majstrovstvách sveta enormný záujem. V uplynulých dvoch týždňoch sme viedli veľmi náročné rokovania, keďže hráč i jeho doterajší klub dostávali množstvo ponúk. Preto ma veľmi teší, že sa nám tento náročný prestup podarilo dotiahnuť do úspešného konca a podpísali sme trojročnú zmluvu. Som šťastný, že popri Césarovi Blackmanovi budeme mať v kádri ďalšieho účastníka svetového šampionátu,“ povedal generálny riaditeľ bratislavského klubu Ivan Kmotrík mladší.
Prvý súťažný zápas v sezóne 2026/2027 absolvuje Slovan Bratislava už v utorok 21. júla. v prvom súboji 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov sa predstaví na pôde gruzínskeho klubu Iberia 1999 Tbilisi.
Zdroj: SITA.sk - Slovan Bratislava získal ďalšieho reprezentanta Panamy. Stredopoliar Martínez odohral na MS 2026 tri kompletné zápasy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Niké liga 2026/2027
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