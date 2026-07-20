Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Iľj, Eliáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

20. júla 2026

Slovan Bratislava získal ďalšieho reprezentanta Panamy. Stredopoliar Martínez odohral na MS 2026 tri kompletné zápasy


Tagy: Niké liga 2026/2027

Cristian Martínez sa pred príchodom radil so spoluhráčom z národného tímu Césarom Blackmanom, obaja do seniorského futbalu vstupovali v tíme Club Deportivo Universitario z mesta Chorrillo. Úradujúci ...



Zdieľať
749301260_1016035924656268_1604158511011947578_n scaled e1784546279369 676x553 20.7.2026 (SITA.sk) - Cristian Martínez sa pred príchodom radil so spoluhráčom z národného tímu Césarom Blackmanom, obaja do seniorského futbalu vstupovali v tíme Club Deportivo Universitario z mesta Chorrillo.


Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava získal do svojho kádra ďalšieho panamského reprezentanta. Už niekoľko sezóne hráva v "belasom" pravý obranca César Blackman, teraz k nemu pribudne stredopoliar Cristian Martínez. Informáciu priniesol oficiálny web ŠK Slovan.

"Belasí" angažovali 69-násobného reprezentanta Panamy po pôsobení v izraelskom tíme Ironi Kirjat Šmona, v minulosti hral aj v zámorskej MLS. Do seniorského futbalu vstupoval vo vlastí v klube Club Deportivo Universitario z mesta Chorrillo rovnako ako Blackman. Na MS 2026 absolvoval všetky tri stretnutia svojho tímu a v súboji proti Chorvátsku ho vyhlásili za najlepšieho hráča duelu. So Slovanom podpísal zmluvu na tri roky a už sa zapojil do tréningového procesu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Som veľmi šťastný, že prichádzam do Slovana Bratislava, veľkého klubu s bohatou históriou i ambíciami. Po majstrovstvách sveta som mal skutočne viacero ponúk a možností, a som veľmi rád, že budem nosiť belasý dres. Významnú úlohu pri mojom rozhodovaní zohral aj môj spoluhráč a kamarát César Blackman, viackrát sme o tom spolu hovorili a telefonovali, povedal mi o Slovane veľmi pozitívne veci. Som skutočne nadšený zo štadióna na Tehelnom poli, je fakt krásny a neviem sa dočkať, keď na ňom budem prvýkrát bojovať za Slovan. Chcem fanúšikom zo seba ukázať to najlepšie, pretože do všetkého idem vo futbale naplno a túžim sa pobiť za úspech môjho tímu, za úspech Slovana Bratislava,“ vyhlásil Martínez.

V reprezentácii Panamy debutoval už ako 19-ročný, od jesene 2021 je stabilnou súčasťou národného tímu, v ktorom zaznamenal zatiaľ 2 presné zásahy a pridal aj 10 gólových prihrávok.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Veľmi sa teším, že Cristian Martínez je belasý. Ako som spomenul na predsezónnej tlačovej konferencii, dlhodobo sme ho sledovali a na našom transferovom zozname bol aj v predošlých prestupových oknách. Teraz sme sa s Yayom Tourém zhodli, že predstavuje profil hráča, ktorý sa trénerovi hodí do jeho moderného herného štýlu. O Cristiana bol po majstrovstvách sveta enormný záujem. V uplynulých dvoch týždňoch sme viedli veľmi náročné rokovania, keďže hráč i jeho doterajší klub dostávali množstvo ponúk. Preto ma veľmi teší, že sa nám tento náročný prestup podarilo dotiahnuť do úspešného konca a podpísali sme trojročnú zmluvu. Som šťastný, že popri Césarovi Blackmanovi budeme mať v kádri ďalšieho účastníka svetového šampionátu,“ povedal generálny riaditeľ bratislavského klubu Ivan Kmotrík mladší.

Prvý súťažný zápas v sezóne 2026/2027 absolvuje Slovan Bratislava už v utorok 21. júla. v prvom súboji 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov sa predstaví na pôde gruzínskeho klubu Iberia 1999 Tbilisi.


Zdroj: SITA.sk - Slovan Bratislava získal ďalšieho reprezentanta Panamy. Stredopoliar Martínez odohral na MS 2026 tri kompletné zápasy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Niké liga 2026/2027
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Vyzeralo to, že ho ignoruje. Yamal zrejme nemal záujem podať si ruku s Trumpom – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 